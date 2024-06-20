Очищать себя: Астрологи объяснили, как правильно проводить день летнего Солнцестояния

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День летнего Солнцестояния, 20 июня — один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. Раньше его отмечали по всему миру. Он являлся одним из четырех важных праздников «годового колеса» и ключевой точкой в отсчете годового цикла.
Существовали свои особые приметы и ритуалы, например, купаться, разжигать костры и прыгать через них. Девушки в праздник ходили к водоемам «топить» свое одиночество. Брали свежее яйцо, катали его по всему телу, варили, крошили птицам и животным, а затем шли к реке и скорлупу бросали в воду. Уходили, не оглядываясь и ни с кем по дороге не разговаривая.
Парней и девушек, которые не встретили свою пару, обливали водой, чтобы поскорее произошло сватовство.
Астролог Екатерина Кайзер в беседе с «Радио 1» рассказала, что в этот день нужно быть ближе к природе.
Также эксперт рассказала про приближение полнолуния в Козероге, которое состоится 22 июня. В этот день, по словам астролога, нужно уделить время семье.
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Парней и девушек, которые не встретили свою пару, обливали водой, чтобы поскорее произошло сватовство.
Астролог Екатерина Кайзер в беседе с «Радио 1» рассказала, что в этот день нужно быть ближе к природе.
«Правильным будем в этот день соответствовать природе, то есть очищать себя от мыслей, очищать пространство. Нужна связь с природой, необходимо больше времени на улице и на земле проводить. Еще надо продумать цели и планы, только связанные именно с этим годом, потому что сейчас энергии про масштабирование себя, поэтому важно ставить задачи на расширение картины мира», — сообщила астролог.Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» добавила, что в день летнего Солнцестояния благоприятно загадать желание.
Также эксперт рассказала про приближение полнолуния в Козероге, которое состоится 22 июня. В этот день, по словам астролога, нужно уделить время семье.
«На протяжении всей недели желательно быть обаятельными, изящными в выражении своих мыслей. Спокойствие и добродушие, глубина общения, эмоциональная близость и доверие станут очень важны. Повышается чувствительность к эмоциям, появляется желание опекать, заботиться и защищать», — объяснила Анна Лебеденко.
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Анастасия Бондарева