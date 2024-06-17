«Укреплять отношения с близкими»: гороскоп для всех знаков зодиака с 17 по 23 июня

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На этой неделе благоприятно загадать желание. Сделать это лучше в день летнего Солнцестояния, в самый длинный день в году 20 июня.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака с 17 по 23 июня и рассказала, что ждать от предстоящей недели.
В Полнолуние в Козероге, которое состоится 22 июня больше времени надо уделить семье. На протяжении всей неделе желательно быть обаятельными, изящными в выражении своих мыслей. Спокойствие и добродушие, глубина общения, эмоциональная близость и доверие станут очень важны.
Повышается чувствительность к эмоциям, появляется желание опекать, заботиться и защищать. Хорошо укреплять отношения с родными и близкими людьми. Надёжность родственных связей благоприятна.
Хорошее время для того, чтобы проанализировать свои опыт. Оставить для себя нужно те навыки, которые дали результат и отказаться от тех, которые не ведут к успеху. Пессимизм надо исключить. Лучше понять, что на данный момент уже сделали всё, что смогли.
Благоприятна ответственность и реализм.
Также необходимо прислушаться к своим эмоциям. Нужна гармония между разумом и чувствами. Крайне важны внутренние ощущения, а не только сухие факты и действительность. Поэтому полезно направить своё мышление на то, что вы ощущаете. И держать таким образом равновесие между разумом и чувствами. Важно себя похвалить и составить список своих достижений.
В деловой сфере надо полагаться на партнёрство. Именно благодаря такому подходу можно стать успешнее. Самостоятельный путь будет более трудным и менее продуктивным. В любви может проявиться ранимость. Лучше не пренебрегать чувствами партнёра.
Для укрепления здоровья отдыхать лучше в уютной и домашней обстановке
Овну желательно проявить дипломатию и не впадать в крайности. Действовать надо медленно, не агрессивно, но целеустремлённо
Тельцу необходимо преодолеть лень. Ему важно начать движение к желаемому. Постепенно начнут появляться первые результаты.
Близнецам важно проявить деловитость и не быть предвзятыми. Полезно воспользоваться записной книжкой и фиксировать планы, мысли, своё настроение.
Рак станет нежнее и будет больше интереса проявлять к любимым и значимым людям. Умение доверительно выслушать расположит собеседника.
Лев должен быть реалистом. Мечтательность и фантазии могут отвлекать и помешать и в делах, и в любви.
Деве важно верить в себя. Она почувствует прилив сил. Её ждут интересные знакомства и приятные встречи.
Весы станут романтичнее и нежнее. Они захотят заботы. Хорошо проявить сентиментальность.
Скорпиону поможет общительность, дружелюбность и опыт работы в команде.
Стрельцу надо отдохнуть и высыпаться. Ему важно наладить распорядок дня и не переутомляться.
У Козерога наступают хорошие дни для интеллектуальной работы. Ему полезно читать, изучать новое и быть любознательным.
Водолей станет популярнее. Его похвалят и восхитятся его лучшими чертами характера.
Рыбам благоприятно стать активнее, инициативнее и увереннее в себе. Их предприимчивость и деловой подход помогут в карьере.
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В Полнолуние в Козероге, которое состоится 22 июня больше времени надо уделить семье. На протяжении всей неделе желательно быть обаятельными, изящными в выражении своих мыслей. Спокойствие и добродушие, глубина общения, эмоциональная близость и доверие станут очень важны.
Повышается чувствительность к эмоциям, появляется желание опекать, заботиться и защищать. Хорошо укреплять отношения с родными и близкими людьми. Надёжность родственных связей благоприятна.
Хорошее время для того, чтобы проанализировать свои опыт. Оставить для себя нужно те навыки, которые дали результат и отказаться от тех, которые не ведут к успеху. Пессимизм надо исключить. Лучше понять, что на данный момент уже сделали всё, что смогли.
Благоприятна ответственность и реализм.
Также необходимо прислушаться к своим эмоциям. Нужна гармония между разумом и чувствами. Крайне важны внутренние ощущения, а не только сухие факты и действительность. Поэтому полезно направить своё мышление на то, что вы ощущаете. И держать таким образом равновесие между разумом и чувствами. Важно себя похвалить и составить список своих достижений.
В деловой сфере надо полагаться на партнёрство. Именно благодаря такому подходу можно стать успешнее. Самостоятельный путь будет более трудным и менее продуктивным. В любви может проявиться ранимость. Лучше не пренебрегать чувствами партнёра.
Для укрепления здоровья отдыхать лучше в уютной и домашней обстановке
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну желательно проявить дипломатию и не впадать в крайности. Действовать надо медленно, не агрессивно, но целеустремлённо
Тельцу необходимо преодолеть лень. Ему важно начать движение к желаемому. Постепенно начнут появляться первые результаты.
Близнецам важно проявить деловитость и не быть предвзятыми. Полезно воспользоваться записной книжкой и фиксировать планы, мысли, своё настроение.
Рак станет нежнее и будет больше интереса проявлять к любимым и значимым людям. Умение доверительно выслушать расположит собеседника.
Лев должен быть реалистом. Мечтательность и фантазии могут отвлекать и помешать и в делах, и в любви.
Деве важно верить в себя. Она почувствует прилив сил. Её ждут интересные знакомства и приятные встречи.
Весы станут романтичнее и нежнее. Они захотят заботы. Хорошо проявить сентиментальность.
Скорпиону поможет общительность, дружелюбность и опыт работы в команде.
Стрельцу надо отдохнуть и высыпаться. Ему важно наладить распорядок дня и не переутомляться.
У Козерога наступают хорошие дни для интеллектуальной работы. Ему полезно читать, изучать новое и быть любознательным.
Водолей станет популярнее. Его похвалят и восхитятся его лучшими чертами характера.
Рыбам благоприятно стать активнее, инициативнее и увереннее в себе. Их предприимчивость и деловой подход помогут в карьере.
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Анастасия Хохлова