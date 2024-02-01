Экономист Катасонов обвинил США в ограничении России банками Турции

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Ограничения, введённые Турцией в отношении российских компаний, возникли из-за угроз США. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил экономист МГИМО Валентин Катасонов.
Ранее «Ведомости» сообщали, что турецкие банки ужесточили политику в отношении российских компаний. Многие финансовые организации начали закрывать счета организаций и повысили требования к физическим лицам, собирающимся завести карточку.
Катасонов подчеркнул, что турецкие банки опасаются вторичных санкций. США и их службы, отвечающие за антироссийские санкции, вероятно, пригрозили Турции наказанием в случае продолжения обслуживания российских клиентов.
Экономист подчеркнул, что такая реакция на угрозы США следует от многих стран, в том числе и от тех, которые занимают позицию нейтралитета. В частности, банки Китая также начали отказываться от сотрудничества с российскими клиентами.
Собеседник «Радио 1» добавил, что такие меры негативно скажутся на динамике и объёмах торговли между Россией и Турцией. Однако в скором времени явно будут найдены пути обхода этих ограничений.
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Катасонов подчеркнул, что турецкие банки опасаются вторичных санкций. США и их службы, отвечающие за антироссийские санкции, вероятно, пригрозили Турции наказанием в случае продолжения обслуживания российских клиентов.
Собеседник «Радио 1» добавил, что такие меры негативно скажутся на динамике и объёмах торговли между Россией и Турцией. Однако в скором времени явно будут найдены пути обхода этих ограничений.
«Например, переход в расчёты в рублях и турецких лирах, поскольку эти операции не попадают в зону действия американских радаров. Вот расчёты, которые проходят в евро и долларах, фиксируются Западом. Можно вообще обходиться без валюты: необходимо устраивать торговлю стран на основе валютных клирингов – встречных поставок товаров, по которым покрывается только сальдо, то есть дисбаланс между экспортом и импортом. А это сальдо можно покрывать как в национальных валютах, так и в золоте», – рассказал экономист.Он напомнил, что Иран во время блокировки США активно использовал золото в торговле с Турцией. Она, в свою очередь, также стала чаще применять золото в качестве инструмента платежей и расчётов.
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Анастасия Чинкова