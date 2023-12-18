Один из самых популярных в России новогодних фильмов исчез из онлайн-кинотеатров

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В нынешнем году россияне не смогут увидеть один из самых любимых и популярных рождественских и новогодних фильмов. Из онлайн-кинотеатров пропал фильм «Один дома» с юным Маколеем Калкиным.
Из популярных онлайн-кинотеатров пропали также фильмы про Гарри Поттера, «Хроники Нарнии», «Духи Рождества» и ещё один культовый во всех отношениях рождественский фильм — «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом.
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