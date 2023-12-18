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Один из самых популярных в России новогодних фильмов исчез из онлайн-кинотеатров

Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров
18 декабря 2023, 14:41
Фото: istockphoto/simpson33

Фото: istockphoto/simpson33

В нынешнем году россияне не смогут увидеть один из самых любимых и популярных рождественских и новогодних фильмов. Из онлайн-кинотеатров пропал фильм «Один дома» с юным Маколеем Калкиным.

Пропажу культовой новогодней комедии обнаружили пользователи «Кинопоиска», «Иви» и Wink, сообщает телеграм-канал Baza. На сайтах площадок напротив фильма появилось сообщение о том, что он «недоступен для покупки». Как сообщили представители «Иви», это связано с истечением срока действия прав на показ. Права, впрочем, были утрачены ещё в феврале после ухода компании Disney из России, но эту кинокартину смотрят обычно под Новый год, поэтому тогда на это особо никто не обратил внимания.

Из популярных онлайн-кинотеатров пропали также фильмы про Гарри Поттера, «Хроники Нарнии», «Духи Рождества» и ещё один культовый во всех отношениях рождественский фильм — «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом.

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