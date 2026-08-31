Одна из крупнейших морских катастроф СССР унесла сотни жизней почти полвека назад

31 августа 2026, 13:44

Пароход «Адмирал Нахимов» потерпел крушение 40 лет назад

Фото: istockphoto/TebNad

Катастрофа парохода «Адмирал Нахимов», произошедшая в августе 1986 года в Черном море, стала одной из самых крупных трагедий позднего Советского Союза. Пассажирское судно столкнулось с сухогрузом «Петр Васев» в Цемесской бухте и затонуло всего за несколько минут. Жертвами катастрофы стали сотни человек.