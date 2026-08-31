Одна из крупнейших морских катастроф СССР унесла сотни жизней почти полвека назад
Катастрофа парохода «Адмирал Нахимов», произошедшая в августе 1986 года в Черном море, стала одной из самых крупных трагедий позднего Советского Союза. Пассажирское судно столкнулось с сухогрузом «Петр Васев» в Цемесской бухте и затонуло всего за несколько минут. Жертвами катастрофы стали сотни человек.
1986 год оказался трагическим для СССР, пишет «Газета.Ru» . В апреле произошла авария на Чернобыльской АЭС, а спустя четыре месяца новая крупная катастрофа случилась в Черном море. «Адмирал Нахимов», принадлежавший Черноморскому морскому пароходству, выполнял круизный рейс из Одессы, поэтому среди пассажиров и членов экипажа было много жителей Украины. Однако жертвами крушения стали также представители других союзных республик.
История самого судна началась задолго до трагедии. Первоначально пароход принадлежал Германии и носил название «Берлин». Его спустили на воду в 1925 году, после чего он выполнял трансатлантические и круизные рейсы.
Во время Второй мировой войны судно переоборудовали в плавучий госпиталь. В январе 1945 года «Берлин» подорвался на мине и затонул. Спустя два года его удалось поднять, после ремонта судно передали Советскому Союзу в качестве репараций и переименовали в «Адмирал Нахимов».
Со временем пароход перестал соответствовать современным требованиям безопасности. Его перевели с международных маршрутов на внутренние, а в дальнейшем судно планировали списать.
Вечером 31 августа 1986 года «Адмирал Нахимов» вышел из Новороссийска и направился в Сочи. Погода была ясной, однако в Цемесской бухте курс пассажирского судна пересекался с курсом балкера «Петр Васев», перевозившего ячмень.
Согласно правилам судоходства, «Адмирал Нахимов» должен был пропустить сухогруз. Однако капитан «Петра Васева» Виктор Ткаченко согласился уступить дорогу пассажирскому судну. В дальнейшем именно действия экипажей обоих кораблей стали предметом расследования.
Капитан «Адмирала Нахимова» Вадим Марков перед опасным сближением покинул мостик и отправился в каюту, передав управление второму помощнику Александру Чудновскому. Последний, увидев приближающийся сухогруз, попытался изменить курс парохода.
Тем временем Ткаченко продолжал ориентироваться преимущественно на показания приборов. Когда опасность столкновения стала очевидной, он попытался снизить скорость и дал команду двигаться назад, однако времени для предотвращения аварии уже не оставалось.
В 23:12 «Петр Васев» врезался в правый борт «Адмирала Нахимова». Подводная часть сухогруза распорола корпус пассажирского судна, образовав огромную пробоину площадью около 84 квадратных метров.
После удара пароход быстро получил сильный крен, а вскоре на борту отключилось электричество. Спасательная операция оказалась крайне затруднительной: из всех шлюпок удалось спустить только одну, а надувных плотов не хватало для всех находившихся на борту.
Многие пассажиры не были готовы к действиям в чрезвычайной ситуации. Оповещение фактически не сработало, началась паника. В момент катастрофы часть родителей оставила детей запертыми в каютах на нижних палубах, отправившись отмечать День шахтера.
Всего через восемь минут после столкновения «Адмирал Нахимов» ушел под воду. Второй помощник капитана Александр Чудновский, управлявший судном в момент столкновения, не спасся. Позднее его тело подняли водолазы.
Ситуацию осложнил разлив нефтепродуктов из поврежденных топливных емкостей. Людям не хватало спасательных средств, а часть оказавшихся в воде пассажиров не имела спасательных жилетов. Несмотря на относительно теплое море, выжившим угрожало переохлаждение.
Среди людей происходили отчаянные попытки занять места на плотах и других плавсредствах. Однако многие пассажиры и члены экипажа, напротив, помогали другим выбраться из воды, отдавали свои спасательные жилеты женщинам, пожилым людям и раненым.
До последних минут пассажирам помогали стюардессы. Татьяна Федорова раздавала спасательные жилеты и помогала людям надевать их. Вера Федорчук отправилась на нижние палубы, чтобы открыть запертые каюты и спасти детей. Обе женщины погибли.
Капитан «Адмирала Нахимова» Вадим Марков также оказался в воде, однако сумел выжить. Перед этим он успел передать на «Петр Васев» просьбу спустить все имеющиеся спасательные средства.
Сухогруз остался на плаву и вернулся к месту трагедии. С его борта сбрасывали спасательные круги, жилеты, канаты и штормтрапы, однако воспользоваться ими смогли далеко не все.
В результате катастрофы погибли 423 пассажира «Адмирала Нахимова». Экипаж «Петра Васева» сумел спасти 37 человек.
Спасательная операция началась практически сразу после сообщения о столкновении. В ней участвовали 64 судна, поскольку трагедия произошла примерно в 13 километрах от Новороссийска. С наступлением утра к поискам подключили вертолеты и самолеты. Последнего выжившего удалось обнаружить спустя 15 часов после крушения.
Через два дня после трагедии капитанов обоих судов взяли под стражу. Для расследования обстоятельств катастрофы создали правительственную комиссию, которую возглавил член Политбюро Гейдар Алиев.
На первоначальном этапе рассматривались различные версии произошедшего, включая возможность диверсии. Однако расследование пришло к выводу, что причиной трагедии стали грубые нарушения правил судовождения и ошибки капитанов обоих судов.
Комиссия признала Виктора Ткаченко виновным в опасном сближении кораблей, игнорировании визуальных наблюдений и несвоевременном выполнении маневров. Вадиму Маркову вменили преждевременный уход с мостика, отсутствие контроля за действиями вахтенного помощника и недостаточное внимание к опасному сближению судов.
В марте 1987 года обоих капитанов приговорили к 15 годам лишения свободы. В ноябре 1992 года их освободили указами президентов Украины и России.
После освобождения Ткаченко сменил фамилию и эмигрировал в Израиль. В сентябре 2003 года он погиб во время крушения яхты у берегов Ньюфаундленда.
Марков остался в Одессе, где продолжил работать капитаном-наставником на пассажирских судах. Он умер 31 мая 2007 года после тяжелой болезни.
«Адмирал Нахимов» до сих пор находится на дне Цемесской бухты. Подъем судна признали нецелесообразным, а район его гибели официально считается местом захоронения жертв катастрофы.
Сухогруз «Петр Васев» после трагедии неоднократно менял названия и владельцев, ходил под разными флагами. В 2012 году судно окончательно списали и отправили на разделку в Бангладеш.
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