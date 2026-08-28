Торговое судно затонуло в Чёрном море после удара
В Чёрном море на территории исключительной экономической зоны Румынии торговое судно PROGRESS IV загорелось, а затем пошло ко дну. Инцидент случился в 32 километрах (20 милях) от прибрежного населённого пункта Сфынту‑Георге, сообщает портал Informat.
По словам президента Румынии Никушора Дана, судно подверглось удару, после чего пошло ко дну. Глава государства подчеркнул, что обстоятельства и виновники происшествия пока неизвестны — по факту случившегося будет проведено расследование.
Экипаж судна, состоявший из 12 человек, удалось спасти. При этом один из моряков получил травмы.
Ранее над Чёрным море заметили беспилотник НАТО. Дрон подал сигнал бедствия и наматывал круги в нейтральных водах.
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