Со дня аварии на АПЛ «Курск» прошло 26 лет
Ровно 26 лет назад, 12 августа 2000 года, произошла одна из самых масштабных катастроф в истории российского подводного флота — гибель атомного ракетного крейсера К-141 «Курск». В результате двух взрывов на борту погибли все 107 членов экипажа. Официальное расследование установило причину трагедии, однако вокруг нее до сих пор существует множество конспирологических теорий.
Хронология катастрофы
В день аварии «Курск» принимал участие в крупных учениях Северного флота в Баренцевом море, пишет «Газета.Ru». По плану, субмарина должна была произвести учебный пуск торпеды 65-76А «Кит» по крейсеру «Петр Великий».
В 11:28 по московскому времени гидроакустики крейсера зафиксировали мощный подводный взрыв, который ощутил весь корабль. Спустя минуту толчок магнитудой 1,5 зафиксировали сейсмические станции Норвегии.
Второй, более мощный взрыв прогремел в 11:31. Его магнитуда достигла 3,5, что эквивалентно детонации трех-четырех тонн тротила. При этом командование флота не сразу объявило тревогу: лишь спустя сутки, утром 13 августа, начались масштабные поисковые работы, хотя в вечернее время 12 августа под водой зафиксировали сигналы «SOS».
Задержка с признанием аварии и спасением
Официальная информация о неполадках на «Курске» появилась в СМИ только утром 14 августа. При этом командование несколько дней отказывалось от иностранной помощи, несмотря на предложения США, Великобритании и Норвегии. Лишь 16 августа, после неудачных попыток российских аппаратов состыковаться с аварийным люком, президент распорядился принять зарубежных специалистов.
К месту трагедии прибыло норвежское судно «Normand Pioneer» с британским аппаратом LR5. Однако флотское командование посчитало, что все моряки уже погибли, и от попыток стыковки отказались. 21 августа норвежским дайверам удалось вскрыть люк девятого отсека. Он оказался затопленным, а видеозапись зафиксировала тела погибших. Полномасштабная операция по подъему тел началась только 18 октября.
Последние записки и причина смерти
В ходе работ удалось поднять 12 тел подводников. При троих нашли записки.
Самая известная принадлежит капитан-лейтенанту Дмитрию Колесникову, который писал, что шансов на спасение почти нет, и прощался с семьей. В служебной записке капитан-лейтенанта Сергея Садиленко (найденной при теле Рашида Аряпова) уточнялось: в девятом отсеке находились 23 человека, заканчивался кислород, давление составляло 0,6 кг/см², а дыхательных аппаратов не хватало.
Следствие установило, что моряки не дожили до полного истощения ресурсов. Вечером 12 августа при попытке заменить пластины в регенеративной установке произошел контакт надпероксида калия с водой. Это вызвало взрыв и пожар, который выжег кислород в отсеке. Оставшиеся в живых подводники погибли от угарного газа.
Официальная версия: взрыв торпеды
Расследование государственной комиссии под руководством вице-премьера Ильи Клебанова установило техническую причину аварии. В первом отсеке в торпедном аппарате №4 произошла утечка перекиси водорода из учебной торпеды 65-76А. Контакт окислителя с керосином вызвал возгорание и последующую детонацию боевой части. Взрыв спровоцировал детонацию боеголовок других торпед, что полностью разрушило носовые отсеки. Утечки радиации удалось избежать.
Опровержение альтернативных версий
Несмотря на официальные выводы, ряд теорий связывал гибель «Курска» со столкновением с американской субмариной типа «Лос-Анджелес» или даже с торпедной атакой. В качестве доказательств часто приводили снимки поднятого корпуса с «круглой пробоиной».
Однако эксперты отвергают эти домыслы. На вооружении ВМС США стоят торпеды Mark 48 с неконтактными взрывателями, при внешнем подрыве не образующие аккуратных отверстий.
Их носовая часть состоит из пластика и физически не способна пробить толстый прочный корпус ракетоносца. Более того, на месте предполагаемой пробоины на ракурсах видны пусковые установки ракет «Гранит», что исключает версию о сквозном пробитии.
Также отсутствовали какие-либо данные о длительном ремонте американских подлодок «Мемфис» или «Толедо», называемых в качестве возможных виновников. Таким образом, катастрофу «Курска» официально признали следствием технической неисправности боеприпаса и цепочки трагических событий, усугубленных задержками в принятии решений командованием.
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