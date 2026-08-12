Со дня аварии на АПЛ «Курск» прошло 26 лет

12 августа 2026, 21:35

Трагедия с подлодкой «Курск» произошла 26 лет назад

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Ровно 26 лет назад, 12 августа 2000 года, произошла одна из самых масштабных катастроф в истории российского подводного флота — гибель атомного ракетного крейсера К-141 «Курск». В результате двух взрывов на борту погибли все 107 членов экипажа. Официальное расследование установило причину трагедии, однако вокруг нее до сих пор существует множество конспирологических теорий.