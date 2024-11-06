Одну из самых больших школ Реутова достроят до конца года

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Готовность школы на 1100 мест, которую возводят в микрорайоне 10А Реутова, превышает 80%. Строительства идёт по плану, объект будет готов до конца года, сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.
«На стройплощадке задействованы 280 рабочих и пять единиц техники. Подрядчик завершает устройство перегородок, инженерных систем и навесного фасада. В завершающей стадии установка оконных блоков и благоустройство территории», – рассказали в ведомстве.Новая школа станет одной из самых больших в Реутове. Её площадь превысит 18 тыс. кв. м. В новом образовательном учреждении создадут учебные классы, IT-классы, спортивные и актовые залы, библиотечно-информационного центр, столовую на 550 человек и медицинский блок. На территории создадут спортивное ядро и игровую инфраструктуру.
Как напомнили в ведомстве, ранее недобросовестный подрядчик не смог сдать объект. Чтобы ускорить темп работы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва школу включили в госпрограмму.
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Лора Луганская