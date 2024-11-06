Глава Ступина Мужальских проверил ход строительства школы в квартале «Надежда»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят в квартале «Надежда» в Ступине, ход строительства проверил глава городского округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 77%. В здании завершается обустройство фасада, монтаж инженерных систем и отделка помещений. Ведётся также благоустройство пришкольной территории: так укладывают асфальтовые дорожки, устанавливают спортивные площадки и пр. Всего в работах задействовано около 70 человек, используется одиннадцать единиц техники», — говорится в сообщении.Сдать новую школу в эксплуатацию планируется в 2025 году. Согласно проекту, площадь здания составляет 11 тысяч квадратных метров. Для младшеклассников и учеников основной школы предусмотрены разные входы. В школе будут универсальные кабинеты, лаборатории, мастерские, помещения для групп продлённого дня, два спортзала, актовый зал, информационно-библиотечный центр и столовая с кухней.
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Лев Каштанов