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Глава Ступина Мужальских проверил ход строительства школы в квартале «Надежда»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят в квартале «Надежда» в Ступине, ход строительства проверил глава городского округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 77%. В здании завершается обустройство фасада, монтаж инженерных систем и отделка помещений. Ведётся также благоустройство пришкольной территории: так укладывают асфальтовые дорожки, устанавливают спортивные площадки и пр. Всего в работах задействовано около 70 человек, используется одиннадцать единиц техники», — говорится в сообщении.
Сдать новую школу в эксплуатацию планируется в 2025 году. Согласно проекту, площадь здания составляет 11 тысяч квадратных метров. Для младшеклассников и учеников основной школы предусмотрены разные входы. В школе будут универсальные кабинеты, лаборатории, мастерские, помещения для групп продлённого дня, два спортзала, актовый зал, информационно-библиотечный центр и столовая с кухней.

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В микрорайоне Кашира-2 после аварии на теплотрассе восстановили работу котельной
06 ноября 2024, 10:00

Фото: istockphoto / oksana fedina

Вечером 5 ноября в службу ЕДДС поступило сообщение о прекращении подачи горячей воды и тепла в микрорайоне Кашира-2 из-за аварии на теплотрассе по адресу: улица Металлистов, дом 10. Это привело к остановке работы котельной, и весь район остался без отопления, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Специалисты «Теплосети» проводили аварийно-восстановительные работы возле дома №10 на улице Металлистов. В это время были временно прекращены поставки тепла и горячей воды по адресам: улица Металлистов, дом 10, несколько частных домов и детский сад номер 10. Работники аварийной службы устраняли утечку.

Ночью 6 ноября котельная была запущена, и подача тепла и горячей воды возобновилась для жителей микрорайона Кашира-2.

Стоит отметить, что в районе работает горячая линия по вопросам подачи горячей воды и отопления.

Позвонить на горячую линию можно по номеру: 8 (495) 487-40-00.

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#горячая вода
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В Московской области готовятся к Синичкину Дню
06 ноября 2024, 09:46

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Московская область стала одной из первых участниц исследовательской программы Союза охраны птиц России под названием «Русская зима», сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Традиционно мероприятие начинается 12 ноября, в Синичкин День — экологическое событие, во время которого люди готовятся к встрече зимующих птиц, таких как синицы, щеглы, снегири, сойки, чечётки, свиристели и другие. С этого момента и до конца зимы любители и профессионалы со всех уголков страны наблюдают за птицами и делятся своими наблюдениями.

Основная платформа для размещения информации — это ресурс iNaturalist.org.

Наблюдения за птицами можно начать без ожидания Синичкиного праздника. Несколько регионов России уже присоединились к акции. Был создан общий проект конкурса «Русская зима 2024–2025».

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Загруженность дорог Подмосковья утром 6 ноября составила четыре балла
06 ноября 2024, 09:35

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро среды, 6 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Ленинградское, Энтузиастов, Ярославское, Пятницкое, Щёлковское, Волоколамское, Носовихинское, Рублёво-Успенское, Каширское, Можайское, Варшавское, Минское, Боровское и Киевское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали один миллион автомобилей, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В России хотят ужесточить торговлю запчастями из-за обилия подделок
06 ноября 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Ensup

В России планируется ужесточение правил торговли автомобильными маслами и запчастями. Уровень подделок среди некоторых известных импортных брендов уже превысил 50%.
Контрафактную продукцию предлагается блокировать на кассах непосредственно в момент продажи, передают «Известия». Кроме того, на все виды технических жидкостей и деталей автомобилей будет распространяться обязательная маркировка. Совет Федерации направил соответствующую инициативу в правительство и отдельно — в министерство промышленности и торговли РФ. Эксперты и парламентарии считают, что такой шаг поможет сделать прозрачным рынок автомобильных компонентов.

В документе предлагается подключить автомобильную продукцию (запчасти) и смазочные материалы к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) и ввести обязательную маркировку. Отсутствие информации о товаре и его происхождении в этой системе может стать основанием для запрета его продажи.

Рассматривается также возможность запуска реестра добросовестных импортёров, соблюдающих все установленные требования, причём как в отношении потребителей, так и в отношении государства.

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#рф
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В Госдуме оценили вероятность появления в России десятитысячной купюры
Депутат Аксаков: актуальности в печати десятитысячной купюры в РФ сейчас нет
06 ноября 2024, 08:58

Фото: iStock/Elena Chelysheva

На сегодняшний день актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч рублей нет, пятитысячная купюра вполне удовлетворяет россиян. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, его слова передает РИА Новости.
«Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч я не вижу. Хотя, понятно, что есть и процесс инфляции, и спрос может быть, но мне кажется, что в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население», — заявил Аксаков.

По его словам, почти 90% платежей россияне совершают с помощью платежных карт, а наличными многие и вовсе не пользуются. Депутат отметил, что спрос на наличные в РФ падает, однако государство никогда не откажется от печати денег.

При этом Аксаков добавил, что число обновленных пятитысячных купюр будет постепенно расти до конца текущего года.

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По делу об аварии в котельной в Подольске закончилось проведение экспертиз
06 ноября 2024, 06:42

Фото: istock / oksana fedina

В рамках расследования уголовного дела об аварии в котельной в подмосковном Подольске завершено, комплексные судебные экспертизы проведены. Об этом указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«С момента предыдущего продления меры пресечения по уголовному делу выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия… Допрошены более 10 свидетелей, окончено производство комплексных судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия», — указано в документах.
5 января 2024 года в результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч граждан остались без отопления. На тот момент на улице стоял 20-градусный мороз. Аварию устранили только к 15 января. Девятого января сообщили, что КСПЗ будет национализирован.

Ранее в Подольске демонтировали разрушенную бывшую котельную. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мигрантам запретят работать курьерами в Саратовской области
Запрет на работу мигрантов в Саратовской области продлен до 2025 года
06 ноября 2024, 06:11

Фото: iStock/mirsad sarajlic

В Саратовской области продлили запрет на трудоустройство мигрантов в ряде сфер до конца 2025 года, добавив к списку курьерскую деятельность.
Запрет теперь охватывает перевозку пассажиров, общественное питание, продажу продуктов и курьерские услуги, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года и будут распространяться на городские и пригородные пассажирские перевозки, такси и арендованные автомобили с водителем.

В конце апреля губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление об установлении данного запрета, отметив, что он направлен на повышение безопасности в общественно значимых сферах и защиту прав граждан.

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#ограничения
#мигранты
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«Госуслуги» расширяют возможности: налоговые вычеты скоро возможны онлайн
Григоренко: налоговый вычет будет совершаться онлайн на «Госуслугах» в 2025
06 ноября 2024, 04:20

Фото: iStock/alexialex

Минцифры России разрабатывает возможность получения налоговых вычетов через портал «Госуслуги». Планируется, что услуга станет доступна для россиян уже в следующем году, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
В настоящее время завершается разработка услуг, связанных с социальными вычетами — за образование, медицинские и спортивные расходы, а также вычетов по ипотеке и недвижимости.

В России налоговые вычеты по НДФЛ включают различные категории: стандартные (например, на детей), социальные (на медицинские, образовательные и благотворительные расходы), имущественные (при покупке или продаже жилья) и профессиональные (связанные с определенными видами деятельности).

Право на вычеты имеют налоговые резиденты России, находящиеся на территории страны более 183 дней в течение года, и нерезиденты — только на доходы, полученные в России.

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На Украине повысили налоги

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Финляндия рассматривает временное открытие границы с Россией зимой
Ilta-Sanomat: зимой Финляндия может открыть один КПП на границе с РФ
06 ноября 2024, 00:38

Фото: iStock/simonmayer

Финляндия рассматривает возможность «эксперимента» по открытию одного контрольно-пропускного пункта на границе с Россией этой зимой, несмотря на то, что граница остается закрытой уже почти год.
Как сообщает газета Ilta-Sanomat, такой шаг могут предпринять в случае изменения оценки угроз.

Финские власти опасаются наплыва мигрантов из третьих стран через территорию России, хотя Москва отвергает обвинения в содействии им, подчеркивая, что переходы используют только лица с законными основаниями.

Зимний период выбран для эксперимента с учетом суровых погодных условий, которые усложняют передвижение и облегчают контроль.

Пока на границе ситуация спокойная, случаев незаконного пересечения не зафиксировано.

Финляндия начала закрывать КПП на границе с Россией в ноябре 2023 года из-за роста числа просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки.

В июле 2024 был принят чрезвычайный закон, который предусматривает возможность ограничения приема беженцев и их выдворения. Закон требует совместного решения правительства и президента для его активации.

МИД России заявил, что решение Финляндии угрожает созданием новых барьеров в Европе.

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