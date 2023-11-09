Одобрен законопроект, исключающий дублирование полномочий по проверкам бизнеса

Фото: istockphoto/AndreyPopov
Правительство РФ одобрило проект поправок в КоАП, который исключит дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров, пишет AK&M. В соответствии с данным законопроектом, проведение контрольных мероприятий в отношении бизнеса будет прерогативой профильных ведомств.
На первом этапе исключат из КоАП 46 составов, которые связаны с дублирующими полномочиями. В таком виде законопроект внесут в Госдуму до конца недели. Остальные составы дополнительно проанализируют на предмет обеспечения необходимого уровня безопасности.
Есть предположение, что правоохранительные органы сохранят функцию предотвращения нарушений с правом возбуждения административных дел. Но в отношении бизнеса такая возможность будет исключительно у профильных надзорных ведомств.
Читайте также:
Ozon инициировал процесс дерегистрации своих бумаг в США
На Западе осознали неэффективность антироссийских санкций
В МВФ заявили о рисках для мировой экономики из-за конфликта в секторе Газа
На первом этапе исключат из КоАП 46 составов, которые связаны с дублирующими полномочиями. В таком виде законопроект внесут в Госдуму до конца недели. Остальные составы дополнительно проанализируют на предмет обеспечения необходимого уровня безопасности.
Читайте также:
Ozon инициировал процесс дерегистрации своих бумаг в США
На Западе осознали неэффективность антироссийских санкций
В МВФ заявили о рисках для мировой экономики из-за конфликта в секторе Газа
Мария Фирсова