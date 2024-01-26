Офицер ВСУ обратился к Киеву с вопросом о брошенных на произвол судьбы военных

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Бывший командир 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, старший лейтенант Николай Мельник высказал свои обеспокоенности в адрес Киева относительно судьбы раненых военных в интервью на YouTube-канале «Украинская правда».
Офицер, лишившийся ноги в ходе контрнаступления летом 2023 года, высказал свое недовольство отношением государства к выплатам по ранению.
Бывший командир отметил, что не видел никаких действий со стороны руководства Украины в поддержку раненых солдат. Он выразил сомнения относительно того, как государство планирует взаимодействовать с этими людьми в будущем.
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«Человеку всего четыре месяца выплачивают эту "сотку", а потом прекращают, словно ничего не произошло», — пояснил Мельник, отметив, что назначаемая пенсия для военнослужащих все равно не обеспечивает нормального уровня жизни.
«На определенном этапе их просто бросают», — заключил офицер.Ранее сержант ВСУ Михаил Кузаконь высказал мнение, что для штабных офицеров Вооруженных сил Украины выгодно продолжение военных действий. По его мнению, благодаря вооруженному конфликту они получили власть, ресурсы и возможности, которых у них не было в мирное время.
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Артем Кузьмин