ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

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Украинские военные около 22:00 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Кроме того, в 20:40 Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Горловке, выпустив два снаряда из артиллерийских систем калибра 155 миллиметров, известных как «натовская» артиллерия.
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Артем Кузьмин