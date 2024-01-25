Стало известно, где похоронят двух погибших летчиков Ил-76

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Двух погибших летчиков, сбитого ВСУ над Белгородской областью Ил-76, похоронят в Саратове и Балашове. Такую информацию передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Двух лётчиков, окончивших Краснодарское высшее военное авиационное училище, похоронят в Саратове и Балашове, поскольку они оттуда», - рассказал источник.
Ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что командиром самолёта ИЛ-76, который Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбили в небе над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Лётчик Беззубкин служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что получил несколько госнаград. У него остались жена и маленькая дочь.
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Элина Позднякова