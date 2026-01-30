Ограничение по семейной ипотеке негативно скажется на рынке новостроек

30 января 2026, 18:20

Фото: iStock/NataliaNaberezhnaia

Ограничение по программе семейной ипотеки по принципу «одна семья — один льготный кредит» соответствует изначальной логике меры поддержки, но может негативно сказаться на рынке новостроек. Такое мнение высказал вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.