Ограничение по семейной ипотеке негативно скажется на рынке новостроек
Ограничение по программе семейной ипотеки по принципу «одна семья — один льготный кредит» соответствует изначальной логике меры поддержки, но может негативно сказаться на рынке новостроек. Такое мнение высказал вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.
По его словам, семейная ипотека изначально задумывалась как помощь молодым семьям, а не как инвестиционный инструмент. Ситуации, когда супруги оформляли по одной льготной ипотеке каждый и покупали две квартиры, фактически выходили за рамки этой идеи. Поэтому введение правила «одна ипотека на одну семью» он считает логичным с точки зрения концепции программы.
В то же время Савельев в беседе с «Татар-информ» отметил, что для рынка недвижимости ужесточение условий может иметь негативные последствия. Сокращение числа потенциальных покупателей на первичном рынке приведет к уменьшению количества сделок, что может отразиться на финансовом положении застройщиков.
С 1 февраля в программе «Семейная ипотека» начинает действовать правило «одна семья — одна ипотека». Оформить льготный кредит можно будет только один раз, при этом оба супруга должны выступать созаемщиками по кредитному договору.
