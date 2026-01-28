Российские застройщики сокращают запуск новых жилых проектов в крупных городах

28 января 2026, 17:49

Российские застройщики начали массово сокращать запуск новых жилых проектов в крупнейших городах страны. По итогам 2025 года количество новостроек снизилось в 10 из 16 городов-миллионников.





Как сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости, наиболее заметное падение зафиксировано в Уфе — там число новых проектов сократилось на 35%. В Москве запуск новостроек снизился на 29,2%, в Ростове-на-Дону — на 29,6%, в Самаре — на 23%. Меньше новых жилых комплексов также начали строить в Перми (–10,5%), Воронеже (–6,1%) и Новосибирске (–5,9%).



В целом по стране в 2025 году девелоперы запустили строительство 41,3 миллионов квадратных метров жилья, что на 12% меньше, чем годом ранее. Таким образом, объёмы ввода фактически вернулись к показателям 2021–2022 годов. Для сравнения, в 2024 году снижение стало минимальным и составило лишь 0,4%.



Эксперты связывают ситуацию с неблагоприятными экономическими условиями и высокой неопределённостью на рынке.





«Девелоперы тормозят строительство при не самых благоприятных экономических условиях и в ситуации, когда прогнозировать какие-то позитивные изменения довольно сложно», — пояснил руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.