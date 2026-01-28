Стивен Сигал выставил на продажу особняк в Подмосковье

28 января 2026, 05:47

Стивен Сигал (Фото: РИА Новости / Александр Кряжев)

Американский актёр Стивен Сигал решил продать свою загородную резиденцию в Московской области. Информацию об этом подтвердили в компании NF Group, которая выступает эксклюзивным консультантом по сделке, сообщает РИА Недвижимость.