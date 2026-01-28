Стивен Сигал выставил на продажу особняк в Подмосковье
Американский актёр Стивен Сигал решил продать свою загородную резиденцию в Московской области. Информацию об этом подтвердили в компании NF Group, которая выступает эксклюзивным консультантом по сделке, сообщает РИА Недвижимость.
Жилой комплекс расположен в клубном посёлке «Конус» на Рублёво‑Успенском шоссе. Он рассчитан на 22 дома и выполнен в единой архитектурной концепции; территория закрыта и находится под охраной.
Площадь особняка составляет 500 квадратных метров. Внутри по три спальни и санузла, кинотеатр, винная комната, рабочий кабинет, а рядом находится гараж на два автомобиля.
Территорию дополняет садовый участок размером в 15 соток. Сам комплекс состоит их двухэтажного дома, гостевой пристройки с баней и беседки-барбекю.
Сигал приобрёл этот дом в 2018 году. По имеющейся информации, стоимость сделки составила ориентировочно 80–100 млн рублей. Предыдущим владельцем недвижимости был бывший депутат Госдумы и экс‑глава Росгосцирка Владимир Шемякин.
