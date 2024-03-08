Охлобыстин высказался об актёрских навыках Никиты Кологривого

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российский актёр Иван Охлобыстин оценил профессиональные навыки своего коллеги Никиты Кологривого.
Он посмотрел недавно вышедший на экраны фильм «По щучьему велению», в котором играет Кологривый, и заявил, что был приятно удивлён.
Охлобыстин и сам сейчас снимается в сказочном фильме «Письмо деду Морозу». Приключенческий фильм с добавлением графики и анимированных персонажей должен выйти на экраны в новогодние каникулы 2025-2026 годов.
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«Мне понравилась, как актер Никита Кологривый сыграл Емелю, да и вообще сказка «По щучьему велению» меня приятно удивила. Я и сам люблю сниматься в сказках, потому что это вершина художественного творчества. Ниже идет эпос, потом поэзия, а дальше вся остальная художественная литература. Работать со сказкой – большая честь для меня», — заявил Охлобыстин в беседе с «Петербургским дневником».
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Евгения Парфентьева