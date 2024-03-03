Охлобыстин возмутился поездкам участников «голой вечеринки» в Донбасс

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Донбасс не является «прачечной» для участников скандальной «голой вечеринки» и не место, куда нужно посылать в наказание, заявил актер Иван Охлобыстин.
В ходе Всемирного фестиваля, который проходит в Сочи, состоялась встреча актера с гостями мероприятия, на которой молодежь обсуждала перечень вопросов, в том числе касающихся нравственных ценностей в стране.
В ходе беседы девушка из Луганской Народной Республики задала вопрос о нашумевшей «голой вечеринке», организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой. Девушка заявила, что кто-то едет в Донбасс по зову сердца, а другие - просто сделать фотографии для соцсетей, как Ольга Бузова.
Уточняется, что участница спросила у актера, как молодежь Донбасса относится к таким личностям, приезжающим сегодня в том числе в новые регионы Российской Федерации, добавив, что Донбасс - это не «прачечная».
Он отметил, что «голая вечеринка» - это даже не признак болезни, а лишь симптом структуры общего мироздания.
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В ходе беседы девушка из Луганской Народной Республики задала вопрос о нашумевшей «голой вечеринке», организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой. Девушка заявила, что кто-то едет в Донбасс по зову сердца, а другие - просто сделать фотографии для соцсетей, как Ольга Бузова.
«Донбасс реально - это не «прачечная» и не место, куда нужно посылать за проступки. Именно там сейчас бьется верное сердце нашей страны», - сказал Охлобыстин.
Он отметил, что «голая вечеринка» - это даже не признак болезни, а лишь симптом структуры общего мироздания.
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Дана Игумнова