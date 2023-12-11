Охлобыстин: Пугачёва выгнала SHAMAN из шоу в начале его карьеры

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Российский актёр Иван Охлобыстин рассказал, что Алла Пугачёва пыталась помешать карьере исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом пишет «АиФ».
«Кстати, ведь Алла Пугачёва выгнала SHAMAN с проекта», — цитирует издание слова собеседника. Охлобыстин добавил, что после ухода Ярослава Дронова из «Фактора А» Пугачёва в его жизни больше не появлялась.
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