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Океанолог Мухаметов рассказал, как обезопасить себя от акул во время отдыха

Океанолог Мухаметов: Смотреть по сторонам постоянно
03 апреля 2024, 23:03
Фото: iStock/Oleh Tiurkin

Фото: iStock/Oleh Tiurkin

Старший преподаватель кафедры океанологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что на отдыхе необходимо быть предельно внимательным во время нахождения в воде, а при виде плавника акулы немедленно плыть к берегу.
«Смотреть по сторонам постоянно. Если увидели плавник, то эвакуироваться. Когда акула ищет жертву, она находится у поверхности воды, и плавник хорошо заметен. Когда она уже выбрала жертву и нападает, она подныривает и атакует из невидимой зоны», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Мухаметов.

Он добавил, что при непосредственном нападении спастись от акулы сложно, но можно. По его словам, если сильно ударить животное в нос или глаза, то она отстанет.


Кроме того, специалист заметил, что у акул нет цветного зрения, поэтому информация о притягательности для неё цветных купальных костюмов – миф.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков заявлял, что акулы в Красном море на побережьях курортов Египта начинают активизироваться и могут нападать на людей преимущественно с середины апреля.

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#акула
#животное
#море
#безопасность
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Журналист Херш: ЦРУ предупреждало РФ о теракте в «Крокусе» с пометкой «срочно»
03 апреля 2024, 23:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США якобы предупреждало власти России о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». Об этом он написал в своей колонке на интернет-портале Substack.
«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано «срочно» и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — написал Херш.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что власти США пытались помочь предотвратить теракт в «Крокусе». Политик также подчеркивал, что США представили ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве.

Газета The Washington Post также обнародовала сведения, что США предупреждали РФ за две недели до теракта и обозначали, что страшная трагедия может произойти именно в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Президент РФ Владимир Путин 19 марта назвал предупреждения от США «попытками расшатать российское общество и дестабилизировать обстановку внутри страны». Подобные сообщения также называли «бесполезным и ничтожным инфошумом».

В среду 27 марта глава МИД Италии Антонио Таяни порекомендовал соотечественникам повременить с поездками в Москву из-за террористической обстановки.

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
#сша
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Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp по всему миру
03 апреля 2024, 22:36

Фото: iStock/Robert Way

Популярный мессенджер WhatsApp 3 апреля работает с большими сбоями. Об этом размещена информация на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Люди по всему миру оставляют тысячи жалоб на функционирование ряда сервисов Meta*. Помимо WhatsApp с перебоями работают Facebook и Instagram.

Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Великобритании и США. На странице пресс-службы WhatsApp сообщили, что ведется мониторинг причин сбоя и его устранение.

Во вторник, 2 апреля, на массовые проблемы в работе жаловались пользователи мессенджера Телеграм. Самая распространённая неполадка была связана с отправкой аудио и медиафайлов.

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#сбой
#мессенджеры
#россия
#мир
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Член СПЧ Кабанов раскрыл цену гражданства РФ на чёрном рынке
Член СПЧ Кабанов: В целом недорого
03 апреля 2024, 22:25

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Кирилл Кабанов сообщил, что на чёрном рынке осуществляется продажа российского гражданства, стоимость которого равна 300 тыс. рублей.
«Полный пакет документов на одного человека с патентом на работу и регистрацией можно купить примерно за 20-30 тыс. рублей. Цена зависит от региона. А гражданство — за 300 тыс. рублей. В целом недорого», — приводит NEWS.ru слова Кабанова.

Он добавил, что многие нелегальные мигранты в России пользуются социальными услугами, не имея при этом достоверных документов.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что некоторые украинские военнопленные просят российское гражданство. По его словам, уроженец Донбасса Валерий Шевченко, который добровольно сдался в плен и перешёл на сторону ВС РФ, уже получил российский паспорт.

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Некоторые украинские пленные просят российское гражданство

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#гражданство
#цена
#мигранты
#закон
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В Ленинградской области спасли истощенных детенышей тюленя и нерпы
В Ленобласти спасли истощенных детенышей серого тюленя и ладожской нерпы
03 апреля 2024, 21:45

Фото: iStock/andreigilbert

Фонд друзей балтийской нерпы объявил о спасении и направлении на реабилитацию истощенных детенышей серого тюленя и ладожской нерпы в Ленинградской области.
«У нас появились два новых члена. Одна из них — худенькая самочка серого тюленя, найденная в деревне Саркюля всего в нескольких километрах от эстонской границы. Малышка приняла правильное решение, вылезая на наши берега, так как в соседней стране никто бы не смог ей помочь», — сообщил фонд в своем сообщении в социальной сети «ВКонтакте».
Также была спасена истощенная и израненная птицами ладожская нерпа. По словам специалистов фонда, у нее обнаружили многочисленные раны, которые сильно воспалились. Ее состояние оценили как очень тяжелое.

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#вконтакте
#ветеринары
#фонд
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Воробьев вручил главе Дубны Тихомирову знак «Преподобного Сергия Радонежского»
03 апреля 2024, 19:57

Фото: Telegram-канал главы городского округа Дубна Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров был награжден знаком «Преподобного Сергия Радонежского».
Награду ему вручил лично губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Благодарю за доверие и высокую оценку нашей работы на благо жителей. В этом служении вижу призвание, которое вдохновляет трудиться ради процветания Подмосковья и нашего любимого Наукограда! Работать на пользу родного города — это и большая ответственность, и большой почёт», — прокомментировал Тихомиров награждение в своем Telegram-канале.
Он добавил, что продолжит и дальше делать все, чтобы Дубна была хорошим местом для жизни, работы, отдыха и развития.

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#губернатор
#telegram
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Омбудсмена Митянину встревожил ответ «Алисы» о сущности Маши из мультсериала
03 апреля 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в своём отчёте перед Законодательным собранием рассказала об угрозе, которую несёт детям недостоверная или искажённая информация в интернете.
В качестве примера она показала депутатам фрагмент анимационного фильма «Скибиди-туалет», передаёт «РБК». Омбудсмен назвала происходящее на экране безнравственной вакханалией.

Также Митянина рассказала о шокировавшем её ответе умной колонки «Алиса» на вопрос шестилетнего ребёнка о том, почему Маша из популярного мультипликационного сериала «Маша и медведь» живёт одна и где её родители. Устройство пересказало версию одного из сайтов, согласно которой Маша — всего лишь призрак убитой девочки. Родители не смогли смириться с потерей ребёнка и уехали. А Маша мучает и терзает медведя именно потому, что он и лишил её жизни.

Омбудсмен подчеркнула, что детей в настоящее время в значительной степени воспитывает информационное пространство. Поэтому очень важно следить за качеством распространяемой бесконтрольно информации, так как среди неё очень много мусора. Необходимо защищать ребёнка от того, что может нанести серьёзный вред его психическому и нравственному здоровью, заключила Митянина.

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#вред
#родители
#омбудсмен
#интернет
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Аэропорт Шереметьево признали лучшим в России
03 апреля 2024, 19:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Международный аэропорт Шереметьево по итогам прошлого года стал лауреатом Национальной авиационной премии имени Евгения Чибирева «Крылья России». Он добился победы в номинации «Аэропорт года», сообщили в пресс-служба администрации городского округе Химки, на территории которого расположена воздушная гавань.
«Комплексное развитие аэропорта Шереметьево, наш передовой опыт, приверженность высокому качеству, инновации, внутренние цифровые разработки задают общеотраслевые стандарты. Они также содействуют независимому динамичному развитию гражданской авиации нашей страны», – сказал первый замгендиректора по производству АО «МАШ» Андрей Никулин.
Уникальные цифровые разработки и комплексные информационные технологии позволяют аэропорту при больших объёмах пассажирских и грузовых перевозок поддерживать лидерство по пунктуальности, безопасности и качеству обслуживания авиакомпаний и пассажиров.

Кроме того, авиаузел уделяет особое внимание популяризации культурного наследия России. Он выступает площадкой для социальных, культурных и художественных проектов, сотрудничает с культурными центрами страны.

Ранее аэропорт Шереметьево был признан лауреатом Национальной премии «Воздушные ворота России 2024». Аэропорт получил награду в двух номинациях – «Лучший аэропорт года среди городов федерального значения» и «Лучший цифровой аэропорт года».

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#аэропорт
#шереметьево
#химки
#подмосковье
#московская область
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Назван единственный эффективный метод защиты кошки от клещей
Ветеринар Шеляков рекомендовал использовать капли
03 апреля 2024, 19:12

Фото: iStock/Tanchic

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил о том, что наиболее эффективным способом защиты кошек от укусов клещей являются специальные капли.
«Для кошек я бы выделил один метод защиты — капли на холку. Ошейники от клещей для кошек не подойдут. Они могут гулять, прыгать с ветки на ветку и случайно застрять. Таблеток для них нет», — отметил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

В то же время Михаил Шеляков заявлял, что специальные капли на холку и таблетки являются эффективными мерами для защиты собаки от клещей. При этом, специалист предупреждал, что с импортными препаратами могут возникнуть проблемы. А вот неэффективными средствами, по словам врача, являются ошейники и распылители на всё тело.

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#собаки
#ветеринары
#меры
#кошки
#клещи
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В Подмосковье с начала года выполнили 1,9 тыс. задач по локальному ремонту кровли
03 апреля 2024, 18:32

Фото: пресс-служба ГУСТ Московской области «Государственная жилищная инспекция» МО

Около 1,9 тыс. заявок на локальный ремонт кровли отработали управляющие компании Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
«За первый квартал текущего года поступило и было отработано 1,9 тыс. заявок на ремонт кровли. Общее число обращений по этой теме снизилось в 22 городских округах. В частности, в Лосино-Перовском округе обращений по поводу протечек кроли уменьшилось на 22%», — говорится в сообщении.
Согласно действующим нормам, локальный ремонт кровельного покрытия должен быть выполнен в течение суток после поступления заявки. Для устранения повреждений водостоков даётся пять суток.

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#подмосковье
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