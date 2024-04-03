Океанолог Мухаметов рассказал, как обезопасить себя от акул во время отдыха

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Старший преподаватель кафедры океанологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что на отдыхе необходимо быть предельно внимательным во время нахождения в воде, а при виде плавника акулы немедленно плыть к берегу.
«Смотреть по сторонам постоянно. Если увидели плавник, то эвакуироваться. Когда акула ищет жертву, она находится у поверхности воды, и плавник хорошо заметен. Когда она уже выбрала жертву и нападает, она подныривает и атакует из невидимой зоны», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Мухаметов.
Он добавил, что при непосредственном нападении спастись от акулы сложно, но можно. По его словам, если сильно ударить животное в нос или глаза, то она отстанет.
Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков заявлял, что акулы в Красном море на побережьях курортов Египта начинают активизироваться и могут нападать на людей преимущественно с середины апреля.
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Мелисса Тимофеева