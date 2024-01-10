За праздники в подмосковной Службе помощи при ДТП обслужили более 5 тыс водителей

Фото: пресс-служба Минтранса МО
За время новогодних выходных на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 2659 аварий. Помощь в оформлении ДТП получили более 5 тыс водителей, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Все обратившиеся получили помощь и поддержку. Если вы попали в аварию без пострадавших, обратитесь по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34. Далее нужно действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии», – говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что операторы скоординируют действия участников ДТП и помогут при оформлении документов с соблюдением всех требований.
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Лора Луганская