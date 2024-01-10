Попкорн и шапка Деда Мороза: пассажиры забыли в аэроэкспрессах более 200 предметов

Более 200 предметов забыли пассажиры в поездах «Аэроэкспресс» за время новогодних праздников, чаще всего это были шапки, перчатки, сумки, телефоны и зарядные устройства, однако встречались и необычные находки, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.