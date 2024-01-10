Попкорн и шапка Деда Мороза: пассажиры забыли в аэроэкспрессах более 200 предметов

Фото: пресс-служба компании «Аэроэкспресс»
Более 200 предметов забыли пассажиры в поездах «Аэроэкспресс» за время новогодних праздников, чаще всего это были шапки, перчатки, сумки, телефоны и зарядные устройства, однако встречались и необычные находки, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.
«Среди забытого пассажирами была обнаружена красная шапка Деда Мороза, настольная игра «Монополия», попкорн, соковыжималка и восемь плиток шоколада», — отмечается в сообщении.40 забытых предметов сотрудники уже вернули владельцам.
Пассажирам также напомнили, что в случае потери вещей следует обратиться на горячую линию «Аэроэкспресса» или лично к специалисту в терминале компании. Нужно будет написать заявление о потере и указать контактную информацию. По указанным данным придёт ответ на заявку.
Если потеря обнаружится на складе забытых вещей, приехать за ней надо будет с документом, подтверждающим личность заявителя. О приезде следует предупредить сотрудников по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 или 8 (495) 663-84-10 за сутки до визита. Склад расположен рядом с Белорусским вокзалом по адресу: Москва, улица Нижняя, дом №17.
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