Порядка 26 тысяч жителей Московской области изучили основы кибербезопасности

Видео: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
С начала года 26 тысяч пользователей изучили основы кибербезопасности на региональном портале, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» был запущен в конце 2022 года и с тех пор регулярно обновляется, помогая жителям совершенствовать свои навыки в области киберграмотности.
Теперь в этом разделе стали доступны три новые темы: «Безопасный онлайн-шопинг», «Защита данных в онлайн-играх» и «Социальные сети».
В рамках первой темы пользователи могут ознакомиться с информацией о существующих киберугрозах для онлайн-покупателей, узнать, как выбрать безопасный интернет-магазин и какие правила следует соблюдать для безопасного шопинга.
Тема «Защита данных в онлайн-играх» поможет узнать о возможных угрозах, возникающих в мире онлайн-игр, и о том, что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников.
Кроме того, пользователи смогут разобраться в опасностях, существующих в социальных сетях, узнать, как обезопасить свой аккаунт, и получить инструкции о том, что делать, если профиль был взломан, в новой статье «Социальные сети».
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Теперь в этом разделе стали доступны три новые темы: «Безопасный онлайн-шопинг», «Защита данных в онлайн-играх» и «Социальные сети».
В рамках первой темы пользователи могут ознакомиться с информацией о существующих киберугрозах для онлайн-покупателей, узнать, как выбрать безопасный интернет-магазин и какие правила следует соблюдать для безопасного шопинга.
Тема «Защита данных в онлайн-играх» поможет узнать о возможных угрозах, возникающих в мире онлайн-игр, и о том, что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников.
Кроме того, пользователи смогут разобраться в опасностях, существующих в социальных сетях, узнать, как обезопасить свой аккаунт, и получить инструкции о том, что делать, если профиль был взломан, в новой статье «Социальные сети».
Читайте также:
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Дайана Хусинова