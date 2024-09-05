Жители Подмосковья смогут проверить уровень цифровой грамотности

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Жители Московской области могут проверить свои знания и принять участие во Всероссийском диктанте по информационным технологиям, который состоится 12 сентября.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, диктант будет проходить в формате онлайн-теста и включает три уровня сложности: для учеников начальных классов (1–4 классы), стандартный тест и тест для продвинутых пользователей. Всего будет 32 вопроса разной степени сложности, охватывающих различные аспекты работы с компьютерной техникой, навыки использования социальных сетей и защиты персональных данных. Тест состоит из семи направлений развития цифровых компетенций.
Участие в диктанте позволит участникам оценить свой уровень знаний в области информационных технологий, а также степень владения базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. После завершения теста каждый участник получит именной сертификат с указанием количества набранных баллов в своём личном кабинете на сайте ит-диктант.рф
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