Около 300 грузовиков скопилось на КПП «Сырым» российско-казахстанской границы

Фото: IStock/Gabriele Grassl
На казахстанско-российской границе у пограничного контрольно-пропускного пункта «Сырым» на трассе Самара – Шымкент образовалась пробка из 280 грузовых автомобилей. Об этом сообщил в Telegram нацоператор «Казавтожол».
Пробка создала проблемы для водителей большегрузов, которые не могут проехать через КПП по нескольку дней.
Пресс-служба национального оператора республики по управлению автодорогами «Казавтожол» сообщила, причиной скопления большегрузов является работа пограничного пункта. Чиновники просят по возможности объезжать сложный участок дороги.
Читайте также:
Пробка из 300 автомобилей образовалась на границе России и Польши
SHOT: Десятикилометровая пробка образовалась на трассе М4 «Дон» из-за ДТП
На выезде из Абхазии в РФ образовалась многокилометровая пробка
Пресс-служба национального оператора республики по управлению автодорогами «Казавтожол» сообщила, причиной скопления большегрузов является работа пограничного пункта. Чиновники просят по возможности объезжать сложный участок дороги.
«На всех международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет никаких препятствий. Движение на автодорогах свободное», — добавил национальный оператор.На момент написания новости не было данных о времени, через которое грузовики смогут свободно проехать через границу.
Читайте также:
Пробка из 300 автомобилей образовалась на границе России и Польши
SHOT: Десятикилометровая пробка образовалась на трассе М4 «Дон» из-за ДТП
На выезде из Абхазии в РФ образовалась многокилометровая пробка
Сергей Калугин