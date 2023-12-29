Около 8 тыс правоохранителей обеспечат безопасность в Москве в Новый год

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Около 8 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии будут обеспечивать общественный порядок в новогоднюю ночь в столице. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
«В новогоднюю ночь будут задействованы наряды общей численностью около 8 тысяс человек. Охрану общественного порядка с 31 декабря 2023 года по 1 января 2024 года обеспечат более 4,2 тысячи сотрудников полиции и порядка 3,8 тысячи военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ», – приводит АГН «Москва» сообщение департамента.
А в пресс-службе Роскачества рассказали, что в новогоднюю ночь допустимо проводить шумные вечеринки и гулянья.
«Если обстоятельства не располагают к тому, чтобы отнестись к шуму спокойно, есть смысл попытаться заранее договориться с соседями. Если в новогоднюю ночь попытаться вызвать полицию, сославшись на шум, а не на драку или порчу имущества, то на вызов, вероятно, не поедут и протокол составлять не будут. В остальные праздничные дни вы вправе требовать соблюдения закона», — прокомментировали в беседе с RT специалисты.
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