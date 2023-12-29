Песков рассказал о планах Путина на Новый год

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин проведет ряд мероприятий на новогодних праздниках. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, приводит его слова ТАСС.
Спикер Кремля не стал раскрывать подробности мероприятий и не раскрыл детали новогоднего обращения президента.
На вопрос журналистов о том, какая будет главная тема речи российского лидера в праздничную ночь, Песков лаконично ответил «Новый год».
Прежде Владимир поделился своими планами на новогоднюю ночь. Он рассказал, что будет отмечать праздник в кругу семьи, выпьет бокал шампанского и обсудит с близкими бытовые темы. Президент добавил, что еще не приобрел подарки для своих родных, но постарается сделать им приятно.
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На вопрос журналистов о том, какая будет главная тема речи российского лидера в праздничную ночь, Песков лаконично ответил «Новый год».
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Анастасия Крестьянова