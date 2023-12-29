Власти Петербурга отменили праздничный новогодний салют

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Самого большого и яркого нового новогоднего салюта в нынешнем году не будет. Вслед за многими другими крупными городами, администрация города на Неве решила не проводить фейерверк в новогоднюю ночь.
Об этом сообщает «Комсомольская правда - СПб» со ссылкой на источник в Смольном. Косвенным подтверждением того, что данного праздничного элемента в нынешнем году не будет, является также то, что информация о нём отсутствует на портале госзакупок. Обычно администрация города подыскивает подрядчика для проведения праздничного салюта заранее.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский ранее говорил, что проведение новогоднего фейерверка находится пока «под вопросом». Официальной информации о его отмене Смольный пока не давал.
Если горожане непременно хотят полюбоваться зрелищем салюта в новогоднюю ночь, они могут поехать в Пушкин или Ломоносов. В этих пригородах Петербурга зрелище начнётся сразу после боя курантов. Районные власти разместили официальную информацию о том, какую сумму из бюджета они потратят на салют.
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский ранее говорил, что проведение новогоднего фейерверка находится пока «под вопросом». Официальной информации о его отмене Смольный пока не давал.
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Александр Бойцов