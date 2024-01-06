Около половины жителей Петербурга нашли работу благодаря хобби

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Многие жители Северной столицы сделали детские увлечения своей работой, уйдя в частный бизнес. Показательна история известного предпринимателя Игоря Пояты, который, будучи ребёнком, увлекался игрой в солдатики, которых сам рисовал, а затем вырезал фигурки из бумаги. Став взрослым, он не забросил своё увлечение. Он открыл магазин «Солдатики.ру» и сделал сайт с одноимённым названием. Теперь он переписывается и обменивается с крупнейшими коллекционерами и музеями во всём мире, а в его многотысячной коллекции есть даже фигурки солдат, с помощью которых знаменитый король Пруссии Фридрих II планировал на картах свои победоносные баталии.
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