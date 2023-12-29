Опрос: Россияне в Новом году намерены больше зарабатывать и заниматься спортом

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Исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» показало, что россияне в Новом году собираются начать больше зарабатывать и посвящать больше времени спорту.
Кроме этого, россияне планируют начать копить, а 23% опрошенных главной целью на год определили освоение новой профессии.
Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3,6 тыс. респондентов.
Ранее другое исследование показало, что россияне хотели бы получить на Новый год смартфоны, компьютеры, а вот подписки на цифровые сервисы считают плохим подарком. При этом, 41% россиян рады получить электронику в подарок. Каждый пятый россиян не против найти под ёлкой деньги, а еще 15% радуются любым подаркам.
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«По 22% участников исследования хотели бы найти подработку, 20% решили и вовсе сменить сферу деятельности. А вот для 19% респондентов главная задача на год — начать ремонт или доделать пока ещё не завершённый», — приводит RT текст исследования.
Ранее другое исследование показало, что россияне хотели бы получить на Новый год смартфоны, компьютеры, а вот подписки на цифровые сервисы считают плохим подарком. При этом, 41% россиян рады получить электронику в подарок. Каждый пятый россиян не против найти под ёлкой деньги, а еще 15% радуются любым подаркам.
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Мелисса Тимофеева