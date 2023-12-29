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Опрос: Россияне в Новом году намерены больше зарабатывать и заниматься спортом

29 декабря 2023, 15:24
Фото: istockphoto.com/Anna Ostanina

Фото: istockphoto.com/Anna Ostanina

Исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» показало, что россияне в Новом году собираются начать больше зарабатывать и посвящать больше времени спорту.
Кроме этого, россияне планируют начать копить, а 23% опрошенных главной целью на год определили освоение новой профессии.

«По 22% участников исследования хотели бы найти подработку, 20% решили и вовсе сменить сферу деятельности. А вот для 19% респондентов главная задача на год — начать ремонт или доделать пока ещё не завершённый», — приводит RT текст исследования.


Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3,6 тыс. респондентов.

Ранее другое исследование показало, что россияне хотели бы получить на Новый год смартфоны, компьютеры, а вот подписки на цифровые сервисы считают плохим подарком. При этом, 41% россиян рады получить электронику в подарок. Каждый пятый россиян не против найти под ёлкой деньги, а еще 15% радуются любым подаркам.

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В Кремле заявили о рекордном уровне поддержки Путина россиянами
Песков: уровень поддержки Путина в 2023 году стал максимально высоким
29 декабря 2023, 15:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень поддержки главы российского государства Владимира Путина всегда находился на высоком уровне. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, в этом нет ничего удивительного, так как уже не первый опрос общественного мнения подтверждает эти данные.

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, о чем свидетельствуют результаты опроса ФОМ. По данным исследования, положительно оценивают деятельность главы государства 80% человек.

Напомним, в марте в России состоятся президентские выборы. Голосование впервые будет длиться три дня и пройдет 15,16 и 17 марта 2024 года.

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#путин
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Минобороны сообщило об окончании осеннего призыва
МО: осенний призыв завершен, на военную службу поступили 130 тыс. человек
29 декабря 2023, 15:10

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Осенний призыв на срочную службу завершен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ряды Вооруженных сил России призваны 130 тысяч человек. Осенний призыв в России начался 1 октября и должен был продлиться до 31 декабря. Количество человек, которых планировалось призвать, прежде не оглашалось.

В рамках осеннего призыва в 2023 году на службу отправились 147 тысяч призывников.

С 2024 года призыв в армию будет осуществляться по новым правилам. Прежде сообщалось, что изменен призывной возраст. Потенциальными призывниками будут граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. При этом те, кому исполнилось в 2023 году 28 или 29 лет будут автоматически зачислены в запас и призваны не будут.

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#минобороны рф
#россия
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Около 8 тыс правоохранителей обеспечат безопасность в Москве в Новый год
29 декабря 2023, 14:57

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Около 8 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии будут обеспечивать общественный порядок в новогоднюю ночь в столице. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
«В новогоднюю ночь будут задействованы наряды общей численностью около 8 тысяс человек. Охрану общественного порядка с 31 декабря 2023 года по 1 января 2024 года обеспечат более 4,2 тысячи сотрудников полиции и порядка 3,8 тысячи военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ», – приводит АГН «Москва» сообщение департамента.

А в пресс-службе Роскачества рассказали, что в новогоднюю ночь допустимо проводить шумные вечеринки и гулянья.

«Если обстоятельства не располагают к тому, чтобы отнестись к шуму спокойно, есть смысл попытаться заранее договориться с соседями. Если в новогоднюю ночь попытаться вызвать полицию, сославшись на шум, а не на драку или порчу имущества, то на вызов, вероятно, не поедут и протокол составлять не будут. В остальные праздничные дни вы вправе требовать соблюдения закона», — прокомментировали в беседе с RT специалисты.

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#новый год
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Подмосковные учителя в новом году начнут получать 20 тыс рублей на аренду жилья
29 декабря 2023, 14:52

Фото: Istockphoto / Tatiana Maramygina

С 2024 года учителям в Московской области будут выплачивать ежемесячную компенсацию в 20 тыс рублей на аренду жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«С будущего года вводится ежемесячная выплата в 20 тыс рублей на аренду жилья. Педагог может воспользоваться прибавкой к зарплате, если у него нет собственного жилья на территории Подмосковья», – пояснила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
О том, что власти Московской области предусмотрели подъёмные выплаты учителям, чтобы приглашать их на работу в новые школы, ранее объявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он пояснил, что поддержка педагогов будет реализовываться по аналогии с программой социальной помощи медицинским работникам.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье по «гаражной амнистии» за год оформили 10 тыс объектов недвижимости
29 декабря 2023, 14:29

Фото: пресс-служба Минимущества МО

В Подмосковье за уходящий год зарегистрировали более 10 тыс объектов по «гаражной амнистии». Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве имущественных отношений Московской области.
«Гаражная амнистия» стартовала 1 сентября 2021 года. Она продлена до сентября 2026 года.
«Главная цель «гаражной амнистии» – упрощённый порядок оформления в собственность гаражей и земельных участков под ними. При этом земельные участки предоставляются гражданам бесплатно. За 2023 год в Подмосковье зарегистрировано свыше 10 тыс объектов недвижимости. Среди них – 3,2 тыс гаражей и более 6,9 тыс земельных участков общей площадью более 164 тыс «квадратов», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Всего с начала действия закона в регионе по «гаражной амнистии» оформили свыше 13,8 тыс объектов. Воспользоваться ею могут владельцы, наследники и покупатели объектов. Под закон не подпадают самострои, гаражи на садовых участках и разборные конструкции.

Глава ведомства напомнила, что для помощи гражданам мобильный офис БТИ Московской области постоянно посещает гаражно-строительные кооперативы во всех городских округах.

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#амнистия
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные росгвардейцы приняли участие в новогоднем флешмобе «Автоёлка»
29 декабря 2023, 14:27

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Подмосковье сотрудники Росгвардии приняли участие в новогоднем флешмобе «Автоёлка». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Во флешмобе приняли участники сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области вместе и инструкторы программы «Росгвардия Драйв».

«30 патрульных автомобилей Росгвардии и машин программы «Росгвардия Драйв» выстроились в виде елки, а включенные проблесковые маячки и свет фар послужили украшением главного новогоднего символа. Процесс запечатлел квадрокоптер с высоты птичьего полета», — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что масштабный флэшмоб проходил на автодроме в Мячково, где проходит обучение сотрудников Росгвардии в рамках программы «Росгвардия Драйв». Мерроприятие был посвященено предстоящим новогодним праздникам.

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В новогодние праздники будут работать дополнительные меры от «Мособлэнерго»
29 декабря 2023, 14:20

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

«Мособлэнерго» вводит дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения будут работать в период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года.

«На территории обслуживания «Мособлэнерго» проведены внеплановые проверки электросетей. Работники компании дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Произведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых для устранения нештатных ситуаций», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что также в период новогодних праздников будут отменены все плановые ремонты и переключения, кроме работ, которые будут связаны с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании.

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#подмосковье
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Женщина завела троих мужей, не знавших друг о друге, и попалась на четвертом
News9Live: в Индии женщина завела троих мужей и попалась после четвертой свадьбы
29 декабря 2023, 14:10

Фото: istock / artisteer

В Индии женщина из штата Карнатака завела троих мужей и попалось только после четвертой свадьбы. Об этом случае пишет издание News9Live.
21 декабря житель города Давангере, штат Карнатака, по имени Прашант обратился в полицию с заявлением о пропаже жены Снехи. Он завил, что 3 месяца назад жена пришла в дом своих родителей, сообщила им о своей беременности, и после этого перестала выходить с ним на связь.

Спустя несколько дней заявитель нашел в социальных сетях свежие свадебные фотографии жены. Оказалось, что индианка снова вышла замуж за некоего Рагху из Бангалора.

Позже один из родственников Снехи сообщил, что до этого она выходила замуж уже три раза. При этом считается, что супруги женищны, некоторым из которых она представлялась Нирмалой, не знали о существовании друг друга.

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#индия
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Путин попросил главу «Аэрофлота» держать качество обслуживания
Путин в разговоре с главой «Аэрофлота» рассказал о хороших отзывах о компании
29 декабря 2023, 14:02

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин попросил главу «Аэрофлота» Сергея Александровского держать уровень качества обслуживания пассажиров. Об этом Путин сообщил в ходе рабочей встречи с Александровским.
Глава государства подчеркнул, что на данный момент отзывы о компании очень хорошие. Александровский поблагодарил президента за такую оценку, а также добавил, что «Аэрофлот» сохраняет лидерство на рынке авиаперевозок и демонстрирует хорошие показатели по критерию пунктуальности. По его словам, компания входит в пятерку лучших мировых авиакомпаний.

Путин отметил, что пассажиры довольны качеством перевозок и обслуживанием «Аэрофлота».

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» в сентябре вывела из иностранных реестров ещё 18 самолетов. Таких бортов осталось 120, что составляет 45% от всего импортного парка российской авиагруппы.

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