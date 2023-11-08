Психолог Вилков: Можно найти хобби во избежание зависимости от маркетплейсов

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Психотерапевт, психолог Алексей Вилков заявил, что во избежание зависимости от покупок на маркетплейсах нужно чаще общаться с друзьями, заниматься спортом, больше времени уделять работе, а также найти хобби.
«Причины появления этого вида зависимости могут быть разнообразными. На склонность к этому влияет высокий уровень тревожности, депрессивные переживания, эмоциональная нестабильность, потребность в новых эмоциях. Имеет значение и низкая самооценка, неуверенность в себе, дефицит общения. Человек ищет способы заполнить душевную пустоту и невольно прибегает к покупкам», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Вилков.
Если же зависимость уже есть, то, считает специалист, в первую очередь, стоит проанализировать своё эмоциональное состояние и выявить первопричину.
«Можно и просто потерпеть. Ты станешь более ленивым, но это лучше, чем зависеть от чашки кофе. Я понимаю, что в некоторых офисах это уже ритуал. Но человек должен чётко оценить — это у него баловство или зависимость. Любая зависимость плоха, ведь ты уже себе не принадлежишь. Поэтому, когда осознание пришло, то просто бросаем. Если симптомы невыносимы, их можно корректировать препаратами, которые не требуют похода к врачу», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.Читайте также:
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