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Психолог Вилков: Можно найти хобби во избежание зависимости от маркетплейсов

08 ноября 2023, 18:03
Фото: istockphoto.com/oatawa

Фото: istockphoto.com/oatawa

Психотерапевт, психолог Алексей Вилков заявил, что во избежание зависимости от покупок на маркетплейсах нужно чаще общаться с друзьями, заниматься спортом, больше времени уделять работе, а также найти хобби.
«Причины появления этого вида зависимости могут быть разнообразными. На склонность к этому влияет высокий уровень тревожности, депрессивные переживания, эмоциональная нестабильность, потребность в новых эмоциях. Имеет значение и низкая самооценка, неуверенность в себе, дефицит общения. Человек ищет способы заполнить душевную пустоту и невольно прибегает к покупкам», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Вилков.

Если же зависимость уже есть, то, считает специалист, в первую очередь, стоит проанализировать своё эмоциональное состояние и выявить первопричину.


А врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявил о зависмости от кофе у многих людей. По его словам, отказаться от напитка можно, заменив его чаем или отвары целебных трав.

«Можно и просто потерпеть. Ты станешь более ленивым, но это лучше, чем зависеть от чашки кофе. Я понимаю, что в некоторых офисах это уже ритуал. Но человек должен чётко оценить — это у него баловство или зависимость. Любая зависимость плоха, ведь ты уже себе не принадлежишь. Поэтому, когда осознание пришло, то просто бросаем. Если симптомы невыносимы, их можно корректировать препаратами, которые не требуют похода к врачу», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.

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#психолог
#врач
#кофе
#покупка
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Появилась лимитированная серия карты «Тройка» к юбилею «Вечерней Москвы»
06 декабря 2023, 17:00

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Газета «Вечерняя Москва» выпустила лимитированную транспортную карту «Тройка» к своему столетию.
При этом, отмечается, что карта выпущена при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Свой вековой юбилей газета встречает в прекрасной форме: редакция использует самые современные медиатехнологии, экспериментирует с формами подачи информации, находит новые способы общения с аудиторией. Желаю «Вечерней Москве» дальнейших успехов, процветания и всего самого доброго», — приводит газета слова руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

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#транспорт
#москва
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В Подмосковье за два года благоустроят восемь наукоградов
06 декабря 2023, 16:59

Фото: Минблаго МО

В Московской области в течение двух лет благоустроят восемь наукоградов, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона. Это Фрязино, Дубна, Протвино, Черноголовка, Жуковский, Реутов, Королёв и Пущино.
Инициативу по приоритетной поддержке наукоградов правительство России. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, который предусматривает благоустройство общественных и дворовых территорий. 
 
По данным министерства, работы будут идти в парках, скверах, аллеях и пешеходных зонах. Обновление придомовых площадок включает в себя установку скамеек и урн, устройство освещения и асфальтирование проездов.

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#московская область
#подмосковье
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#наукоград
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Матвиенко высказалась о предложении амнистировать женщин-заключенных
Матвиенко: Совфед примет участие в подготовке амнистии для женщин-заключенных
06 декабря 2023, 16:56

Фото: istockphoto/sakhorn38

Совет Федерации готов вместе с Госдумой и Минюстом работать над подготовкой амнистии для женщин-заключенных.
Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.

«Что касается возможной амнистии, мы готовы подключиться, вместе с Госдумой, Министерством юстиции как можно быстрее подготовить необходимые изменения», - заявила Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с главой Минюста Константином Чуйченко в формате «Открытого диалога»
Ранее Матвиенко заявила, что запреты абортов не решат проблемы. Она призывает снизить накал риторики, а также перевести обсуждение в плоскость здравого смысла. По словам сенатора, она с тревогой следит за дискуссией в обществе по теме абортов.

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#валентина матвиенко
#россия
#новости
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В России хотят ужесточить ответственность за преступления против детей
Минюст готовит меры ужесточения ответственности за преступления против детей
06 декабря 2023, 16:39

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Министерство юстиции России работает над созданием законодательных инициатив, которые позволят усилить уголовную ответственность за преступления, совершённые в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко в ходе открытого диалога с Валентиной Матвиенко в Совете Федерации.
Он отметил, что безусловно важна поддержка семьи, материнства и детства с помощью различных социальных гарантий. Однако немаловажной задачей является защита семей в публичной правовой плоскости. 

По словам Чуйченко, Минюст разрабатывает инициативы, направленные на защиту жизни и здоровья детей, прав матерей и отцов, а также на усиление уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. 

При этом министр не указал, в какие статьи Уголовного кодекса РФ будут внесены изменения. 

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#минюст рф
#дети
#защита
#изменения
#меры
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В Казахстане закрыли фонд, отправлявший гуманитарную помощь на Украину
В Казахстане суд ликвидировал фонд помощи для Украины
06 декабря 2023, 16:36

Фото: iStock/freedarst

В Казахстане специализированный экономический суд Атырауской области постановил ликвидировать фонд «Слава Украине», который передавал помощь жертвам военных действий. Об этом стало известно из сообщения казахстанского международного бюро по правам человека.
«В Атырау Специализированный межрайонный экономический суд вынес решение о ликвидации регистрации благотворительного фонда "Слава Украіні", основным направлением которого стала гуманитарная помощь жертвам военных действий», - говорится в сообщении.

Подобным решением суд удовлетворил иск, поданный областным департаментом юстиции. Согласно документу, устав организации не соответствовал нормам законодательства.

Всего организация успела отправить на Украину гуманитарной помощи на сумму около 11 тысяч долларов.

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#суд
#сша
#помощь
#гуманитарная помощь
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Илья Поночевный вновь возглавил Дмитровский городской округ
06 декабря 2023, 16:16

Фото: Фотобанк МО

Илью Поночевного вновь избрали главой Дмитровского городского округа, сообщает «Дмитровский вестник».
В муниципалитете состоялось заседание Совета депутатов, на котором Поночевный был избран главой муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
 
Главой администрации городского округа Поночевный стал в декабре 2018 года. До этого он возглавлял Можайский городской округ, Можайский и Чеховский муниципальные районы.
 
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Юрий Прохоров сложил полномочия главы Жуковского

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#илья поночевный
#дмитровский городской округ
#депутаты
#московская область
#подмосковье
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Юрий Прохоров сложил полномочия главы Жуковского
06 декабря 2023, 16:00

Фото: телеграм-канал Юрия Прохорова

Юрий Прохоров покинул пост главы городского округа Жуковский. Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета стал председатель муниципального Совета депутатов Борис Аубакиров, сообщили в пресс-службе администрации.
«Подошёл к концу срок моих полномочий в качестве главы города. Это была одновременно самая сложная и счастливая пятилетка в моей жизни. Мы многое с вами прожили вместе, реализовали важные социально-значимые проекты», – сказал Прохоров.
Бывший глава Жуковского поблагодарил жителей города за оказанное доверие. Прохоров был избран на пост главы в 2018 году.
 
Аубакиров будет возглавлять наукоград до проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы городского округа Жуковский. Нового градоначальника из списка представленных кандидатов определит Совет депутатов в декабре этого года.
 
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#жуковский
#подмосковье
#московская область
#администрация
#муниципалитеты
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Назван «человек года» по версии Time
Тейлор Свифт обошла Путина, Си Цзиньпина и Барби в рейтинге «человек года» Time
06 декабря 2023, 15:59

Фото: istockphoto/batuhan toker

Певица Тейлор Свифт одержала победу в номинации «человек года» по версии Time.
Популярной исполнительнице удалось обойти президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби.  

Рейтинг публикуется журналом ежегодно. Напомним, в 2022 году по версии издания, «человеком года» стал украинский лидер Владимир Зеленский. В текущем году президент не вошел в предварительный список кандидатов. 
 
Тейлор Свифт впервые стала обладательницей титула, однако прежде уже украшала обложку американского журнала. Прежде сообщалось, что президент России вошел в предварительный список претендентов на звание «человека года». Предполагалось, что он может одержать победу, однако по версии журнала, «наибольшее влияние на мир», оказала артистка. 

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Урсула фон дер Ляйен возглавила список самых влиятельных женщин Forbes

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#рейтинг
#президент
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#владимир путин
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Урсула фон дер Ляйен возглавила список самых влиятельных женщин Forbes
06 декабря 2023, 15:47

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавила список самых влиятельных женщин этого года по версии журнала Forbes.
Отмечается, что на вторую строчку списка попала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Тройку лидеров завершает вице-президент США Камала Харрис. Четвёртое и пятое места заняли премьер-министр Италии Джорджа Мелони и американская певица Тейлор Свифт. 

Список состоит из 100 позиций. На последнем месте разместилась кукла Юарби. 

Forbes отмечает, что рейтинг основывается на показателях богатства, медийности, влиянии на общественное мнение, а также сферы, по которым происходит воздействие. 

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#рейтинг
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#журнал
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