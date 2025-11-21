Около трети россиян планируют работать в новогодние праздники

21 ноября 2025, 03:45

РИА Новости: более трети россиян планируют работать в новогодние праздники

Фото: istockphoto / Tippapatt

Примерно 36% россиян намерены провести новогодние праздники на работе. Об этом свидетельствуют данные исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка», которые есть в распоряжении РИА Новости.