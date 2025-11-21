Около трети россиян планируют работать в новогодние праздники
Примерно 36% россиян намерены провести новогодние праздники на работе. Об этом свидетельствуют данные исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка», которые есть в распоряжении РИА Новости.
Среди опрошенных 16% собираются трудиться на основном месте работы. 13% заявили, что хотят совмещать основную должность с подработкой. При этом лишь 7% планируют посвятить свое время только дополнительному заработку.
Среди тех, кто намерен работать в праздники, преобладают приверженцы гибкого графика (61%). Сменный график (по схемам 2/2, 3/3, сутки через трое и т. п.) выбрали 33% респондентов. Вахтовый метод работы предпочли 6% участников опроса.
