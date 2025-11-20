Подмосковная компания с начала года выпустила более 8 млн упаковок соусов

20 ноября 2025, 22:55

оригинал Фото: компания «ЕВРОПРОДУКТ»

Компания из Лыткарина «ЕВРОПРОДУКТ» с начала года произвела свыше восьми миллионов упаковок соусов под брендом TAMAKI. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания производит продукты японской, паназиатской кухни и кухни фьюжн.

«В прошлом году она реализовала проект модернизации и расширения линейки продукции, воспользовавшись займом Фонда развития промышленности Подмосковья. За 2025 год это увеличило мощность завода на 32%. За 10 месяцев компания выпустила более восьми миллионов упаковок соусов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.