Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных днях
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве выпадет мокрый снег
Погода в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные будет превышать климатическую норму на 2–3 градуса. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По её прогнозу, в субботу, 22 ноября, в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками. Столбики термометров на протяжении всего дня будут показывать 0…+2 °С, что выше климатической нормы на 2–3 °С.
«В воскресенье ночью облачно, местами небольшой снег, который будет чередоваться с мокрым снегом. Температура воздуха уже станет отрицательной. Минимальная температура — 0…+2 °С, по области — до -4 °С», — уточнила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Днём 23 ноября ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха в столичном регионе будет около 0 °С.
Тем временем жителям Кузбасса синоптики Кемеровского гидрометцентра пообещали резкие перепады температуры в ближайшие сутки, пишет «Сiбдепо».
«21 ноября, ночью ожидается -4…+1 °С, местами -5…-10 °С. Днём — резкие скачки до -2…+3 °С. Выпадет мокрый снег, местами будут метели, гололедные явления, гололедица», — говорится в сообщении.
В субботу ночью будет -5…-10 °С, а днём потеплеет до -3…-8 °С. Снег и метели сохранятся. В воскресенье, в Кемеровской области похолодает до -9…-14 °С, а местами до -19 °С. Днём ожидается -4…+1 °С, местами -9 °С, снег и метель.