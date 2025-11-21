Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных днях

21 ноября 2025, 00:08

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве выпадет мокрый снег

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Погода в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные будет превышать климатическую норму на 2–3 градуса. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.





По её прогнозу, в субботу, 22 ноября, в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками. Столбики термометров на протяжении всего дня будут показывать 0…+2 °С, что выше климатической нормы на 2–3 °С.





«В воскресенье ночью облачно, местами небольшой снег, который будет чередоваться с мокрым снегом. Температура воздуха уже станет отрицательной. Минимальная температура — 0…+2 °С, по области — до -4 °С», — уточнила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«21 ноября, ночью ожидается -4…+1 °С, местами -5…-10 °С. Днём — резкие скачки до -2…+3 °С. Выпадет мокрый снег, местами будут метели, гололедные явления, гололедица», — говорится в сообщении.