Около трети жителей Британии выступили за возвращение страны в ЕС

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Свыше 70% жителей Великобритании поддерживают развитие сотрудничества с Евросоюзом. Таковы результаты опроса, проведённого исследовательской компанией YouGov.
При этом 31% граждан хотел бы возвращения страны в состав Евросоюза.
Напомним, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение о выходе Великобритании из ЕС было ошибочным, но исправить ситуацию смогут будущие поколения.
Вместе с тем, 11% респондентов выступили за возвращение Великобритании на единый рынок, но без возвращения в ЕС.
Общие результаты гласят, что 72% британцев положительно высказываются о сближении страны с Евросоюзом, а ещё 52% убеждены, что решение о выходе из блока было ошибочным.
Опрос проводился среди 2138 жителей Великобритании 24-26 ноября.
Напомним, что Британия расторгла членство с Евросоюзом 31 января 2020 года спустя 47 лет пребывания в составе. Решение было принято на основании результатов референдума, который показал, что 52% жителей хотят выхода из ЕС.
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Напомним, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение о выходе Великобритании из ЕС было ошибочным, но исправить ситуацию смогут будущие поколения.
Общие результаты гласят, что 72% британцев положительно высказываются о сближении страны с Евросоюзом, а ещё 52% убеждены, что решение о выходе из блока было ошибочным.
Опрос проводился среди 2138 жителей Великобритании 24-26 ноября.
Напомним, что Британия расторгла членство с Евросоюзом 31 января 2020 года спустя 47 лет пребывания в составе. Решение было принято на основании результатов референдума, который показал, что 52% жителей хотят выхода из ЕС.
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Анастасия Чинкова