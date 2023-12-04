Оксфордский словарь определил главное слово 2023 года

Фото: istockphoto/Giuseppe Lombardo
Издатели Оксфордского словаря назвал «rizz» главным словом 2023 года.
Об этом издатель написал на своей странице в социальной сети X.
Слово «rizz» означает шарм и привлекательность человека, а также способность с лёгкостью завести себе любовника. Выражение является сокращенной формой слова «charisma», что в переводе «харизма».
В 2022 году Оксфордский словарь выбрал выражение «goblin mode», что в переводе «режим гоблина». Это означает человеческое поведение, которое связано с потаканием собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности. Тот случай, когда человек отказывается соответствовать общественным нормам.
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Слово «rizz» означает шарм и привлекательность человека, а также способность с лёгкостью завести себе любовника. Выражение является сокращенной формой слова «charisma», что в переводе «харизма».
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Мария Фирсова