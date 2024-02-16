Олега Тинькова* признали иностранным агентом

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Российского предпринимателя Олега Тинькова* внесли в реестр иностранных агентов, соответствующая информация опубликована на сайте Минюста РФ.
В 2019 году у Тинькова* диагностировали рак крови. Он проходил лечение в Германии, после чего остался жить в Европе и больше не возвращался в России.
После начала специальной военной операции он сделал заявление о несогласии с позицией российских властей. Спустя некоторое время, он полностью вышел из всех российских бизнесов и продал своё детище — «Тинькофф банк».
В ведомстве напомнили и том, что Тиньков* выступал против проведения СВО.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
После начала специальной военной операции он сделал заявление о несогласии с позицией российских властей. Спустя некоторое время, он полностью вышел из всех российских бизнесов и продал своё детище — «Тинькофф банк».
«О.Ю. Тиньков* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — сообщили на сайте Минюста.
В ведомстве напомнили и том, что Тиньков* выступал против проведения СВО.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева