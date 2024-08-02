Омбудсмен Фаевская наградила попечителя и президента фонда «Линия Сердца»

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Почётные грамоты за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина вручила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская попечителю благотворительного фонда «Линия Сердца», руководителю управления контроля и координации деятельности ПАО «Сбербанк» Татьяне Евдиной и президенту фонда Валентине Шумиловой, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Хочу искренне поблагодарить Валентину Александровну и Татьяну Владимировну за ту поддержку, которую они оказывают тем, кто в ней нуждается. Уверена, что наши совместные с фондом посещения военнослужащих — участников СВО, находящихся на лечении в госпиталях Министерства обороны, и граждан, проживающих в пунктах временного размещения, помогают людям не падать духом», — сказала Ирина Фаевская.Она напомнила, что в марте текущего года между уполномоченным по правам человека в Московской области и фондом было заключено соглашение о взаимодействии, поэтому сотрудничество продолжится.
Фонд «Линия Сердца» помогает участникам СВО и членам их семей, а также сиротам, детям-инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям и больным, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации.
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Лев Каштанов