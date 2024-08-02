За помощью к омбудсмену Фаевской за месяц обратились на личном приёме 17 человек

17 жителей Московской области пришли в июле на приём к Уполномоченному по правам человека в Подмосковье Ирине Фаевской с просьбами помочь в решении ряда вопросов, касающихся прав на соцобеспечение, на жилище, на охрану здоровья и др., сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.