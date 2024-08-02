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За помощью к омбудсмену Фаевской за месяц обратились на личном приёме 17 человек

02 августа 2024, 10:14
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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17 жителей Московской области пришли в июле на приём к Уполномоченному по правам человека в Подмосковье Ирине Фаевской с просьбами помочь в решении ряда вопросов, касающихся прав на соцобеспечение, на жилище, на охрану здоровья и др., сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.
«По большинству вопросов приняты письменные обращения. Мы будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», — прокомментировала итоги личных приёмов Ирина Фаевская.
Она также добавила, что по некоторым вопросам уже направлены ходатайства должностным лицам.



Обратиться за помощью к омбудсмену Московской области можно по телефону 8 (498) 602-32-20, по электронной почте upchmo@mosreg.ru, прикрепив документы, отражающие суть проблемы, заполнить форму на сайте подмосковного омбудсмена или записаться на дистанционное консультирование на региональном портале госуслуг.

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