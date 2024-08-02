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Омбудсмен Подмосковья Фаевская будет сотрудничать с Коломенским институтом

02 августа 2024, 14:30
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская и директор Коломенского филиала Московского политехнического университета Наталия Мурзак подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Мы договорились взаимодействовать в обеспечении и защите прав граждан, а также в образовательной, просветительской и консультационной деятельности. В рамках соглашения предусмотрен обмен информацией, проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов, и экспертных совещаний», – рассказала Фаевская.
На базе филиала с 2010 года действует Юридическая клиника, которая бесплатно помогает гражданам в защите их гражданских, жилищных, семейных, земельных прав, а также прав в сфере социального обеспечения.



Соглашение также устанавливает оказание взаимной консультативной помощи в рамках деятельности Юридической клиники, проведение совместных приемов граждан.

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#московская область
Песков: дети Дульцевых только в самолете узнали, что они русские
02 августа 2024, 14:33

Фото: сайт Кремля

Дети российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых узнали, что они русские, только в самолете, русский язык и президента России Владимира Путина они не знали. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в рамках брифинга.
«Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. Когда дети спустились по трапу самолета - они по-русски не говорят, — и как раз Путин их поприветствовал по-испански, он сказал Buenas noches ("доброго вечера" – ред.)», — рассказал Песков.

Он добавил, что дети спрашивали у родителей, что за важный человек их встречает, то есть они не знают российского президента. По словам Пескова, нелегалы идут на подобные жертвы ради своей работы и преданности государству.

Пресс-секретарь президента отметил, что на Западе Дульцевых могли лишить родительских прав и отобрать детей.

1 августа состоялся масштабный обмен пленными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов. Президент России Владимир Путин лично приехал встречать их после обмена.

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#жертвы
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Детям освобожденных российских разведчиков предрекли фантастические дни
Политолог Марков: детей освобожденных разведчиков ожидают фантастические дни
02 августа 2024, 14:22

Фото: РИА НОвости/Михаил Воскресенский

Российский политолог Сергей Марков заявил, что детей освобожденных разведчиков Артема и Анны Дульцевых ожидают фантастические дни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

Президент России Владимир Путин лично приехал встречать их после обмена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что дети не говорили по-русски, поэтому Путин приветствовал их по-испански.

«Дети только в Анкаре узнали, что они не аргентинцы, а русские. Вы представляете, сколько удивительного они теперь будут узнавать в России. Их ожидают фантастические дни», — написал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры про обмен заключенными между Россией и Западом преимущественно велись по линии силовых ведомств — ФСБ и ЦРУ. Песков отметил, что работа по возвращению россиян, заключенных за границей, продолжается.

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#переговоры
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Подмосковные судебные приставы вернули матери украденную отцом пятилетнюю дочь
02 августа 2024, 14:15

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Подмосковные судебные приставы вернули матери малолетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Супруги, находившиеся в процессе развода, стали жить раздельно, а их дочь осталась с мамой. Женщина не препятствовала встречам ребёнка с отцом, они вместе ходили на прогулки, в кино и парки развлечений. После одной из встреч мужчина не вернул дочку, перестал отвечать на звонки и скрылся в неизвестном направлении.
«Женщина обратилась в Одинцовский городской суд Московской области, и он вынес решение передать несовершеннолетнего ребёнка на воспитание матери. Было возбуждено исполнительное производство, уведомление направили отцу по месту регистрации. Однако мужчина не вышел на связь и продолжил скрываться вместе с ребёнком», – рассказали в ГУРБ.
В результате судебные приставы ограничили должника в праве выезда за границу и запретили управлять автомобилем, а также вынесли постановление об исполнительном розыске мужчины. Из-за возможной угрозы жизни и здоровью девочки её и отца объявили в федеральный розыск.

Должника и ребёнка проверяли по системам «Безопасный регион» и «Безопасный город». Судебные приставы не раз выходили на известные места пребывания мужчины, размещали информацию о розыске в соцсетях.

Суд также назначил психиатрическую экспертизу для супругов и их дочки, чтобы определить место жительства ребёнка в рамках бракоразводного процесса. Экспертиза проходила в медцентре, куда прибыли судебные приставы и сотрудники органов опеки.

В результате грамотно организованных действий было исполнено судебное решение. Пятилетняя девочка в спокойной обстановке пошла к маме.

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#подмосковье
#московская область
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«Убегают избитыми, но возвращаются»: психиатр объяснил, почему люди выбирают абьюзивные отношения
Теслер: есть много причин, по которым люди остаются в абьюзивных отношениях
02 августа 2024, 14:12

Фото: iStock/cyano66

В настоящее время слово «абьюзер» стало очень популярным. О таком типе поведения часто шутят в юмористических роликах, а психологи уделяют ему много внимания. Это связано с тем, что тема абьюзивных отношений является серьёзной и сложной.

Как выйти из таких отношений в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер. По словам специалиста, есть люди, которым абьюзивные отношения нравятся.

«Есть люди, которым хорошо только тогда, когда им плохо, когда есть возможность пожаловаться. Если отношения не нравятся, из них нужно просто выходить. Когда двадцать лет назад я начинал работать на телефоне доверия, нам часто звонили жертвы домашнего насилия. Они были избиты, убегали, им помогали, но они обратно возвращались в эти отношения, как итог их калечили или убивали. Если они не хотят выйти из этих отношений и придумывают себе различные поводы остаться — это их выбор», — сказал психиатр.

Эксперт утверждает, что существует множество причин, по которым люди остаются в абьюзивных отношениях. Некоторые боятся, что их дети останутся без отца, другие — что у них не будет средств к существованию.

«Если человек решил, что он больше не может так дальше жить, есть возможность подать на развод или обратиться за помощью в органы внутренних дел. Человек всегда сам принимает решение. Ему могут оказать помощь и поддержку родные, близкие или психологи, но принять за человека решение — нет», — добавил Теслер.

Александр пояснил, что человеку, который остаётся в абьюзивных отношениях из-за денег, стоит подумать о том, как он может самостоятельно обеспечить себя. Он добавил, что проблемы выйти из таких отношений нет, есть проблема принять решение.

«Было бы неплохо посоветоваться с кем-либо. Однако принимать решение можно только самому, потому что человек, который наталкивает тебя на это останется виноватым. Человек сам перекусывает пуповину, никто за него её не перекусит», — заключил специалист.

Если вам не удаётся найти подходящего партнёра, не нужно «искать кого-то», не надо держаться руками и ногами за деструктивных «партнеров». Если вы поставите себя на первое место и будете реализовывать в любимом деле, ваша жизнь никогда не будет скучной, серой, бедной эмоциями и впечатлениями.

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#эксперт
#отношения
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В России учредили Премию имени журналиста Никиты Цицаги
NEWS.ru учредил Премию имени Никиты Цицаги
02 августа 2024, 13:39

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Издание NEWS.ru учредило ежегодную Премию имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце» для журналистов и творческих коллективов печатных СМИ, ТВ, радио, интернет-СМИ, информационных агентств, зарегистрированных в РФ.
Отмечается, что подать заявку на участие уже можно. Темой могут стать судьбы пострадавших в результате техногенных катастроф, природных катаклизмов, военных и политических конфликтов.

Призовой фонд премии составит 300 тыс. рублей.

Напомним, Никита Цицаги погиб 16 июня 2024 года под Угледаром, работая в зоне СВО.

«Гибель Никиты стала личной трагедией для всех сотрудников NEWS.ru. Специализацией Никиты были соцрепортажи: он рассказывал о людях, оказавшихся в зоне боевых действий. Говорил о том, что видел, не занимал ничью позицию, не выбирал никакую сторону. Несмотря на свою молодость, Никита очень точно подмечал человеческие страдания, передавал боль людей», — говорит главный редактор издания Ольга Сабурова.

Ранее стартовал приём заявок на участие в Международной премии для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба — 2024.

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#премия
#сми
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В подмосковном селе Воздвиженское снесли обветшавший многоквартирный дом
02 августа 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный многоквартирный кирпичный дом, пришедший в негодность, демонтировали на лице Мира в селе Воздвиженское городского округа Клин, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью около 210 квадратных метров, построенный в 1963 году, был признан аварийным и подлежащим сносу из-за физического и морального износа конструкций. Жильцов из шести квартир переселили в новые дома, а в июле текущего года постройку снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время земельный участок, на котором стоял дом, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора. На освободившемся участке администрация округа планирует провести благоустройство.

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#мособлархитектура
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Стало известно, когда завершится реставрация бывшего особняка Мессонье в Петербурге
Реставрация бывшего особняка Мессонье в Петербурге завершится к 2029 году
02 августа 2024, 13:16

Фото: iStock/scyther5

Реставрация бывшего особняка Мессонье в Санкт-Петербурге должна завершиться к концу 2029 года.
Об этом сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

«Осенью 2023 года КГИОП выдал разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ в рамках разработки проектной документации на выполнение работ по сохранению здания. На данный момент проект на рассмотрение в КГИОП не поступал», – рассказали в беседе с «Петербургским дневником» в ведомстве.

Ранее сообщалось, что территорию предприятия и памятника промышленной архитектуры в Санкт-Петербурге «Красного треугольника» планируется преобразовать, построив в нём «город в городе».

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#история
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Реконструкция стадиона «Чайка» в Королёве вышла на финишную прямую
02 августа 2024, 13:08

Фото: Роман Савельев

На стадионе «Чайка», расположенном в микрорайоне Юбилейный городского округа Королёв, проводят масштабную реконструкцию, в настоящее время работы перешли в завершающую стадию. О ходе реконструкции рассказал начальник строительного участка Андрей Кузьмин, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«Подходят к концу работы по фасаду административного здания. Сейчас ведётся укладка нового покрытия на небольшом тренировочном поле. Хоккейная площадка уже залита цементом. Кроме того, мы закончили черновые и отделочные работы в здании, провели и подключили все инженерные коммуникации», — сообщил Кузьмин.
Он добавил, что рабочие обеспечены всеми необходимыми строительными материалами и объект будет сдан в установленный срок — к началу осени.

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#капитальный ремонт
#стадион
#королёв
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Областной омбудсмен Фаевская пригласила журналистов на конкурс «Слово в защиту»
02 августа 2024, 12:54

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Принять участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту», посвящённому освещению защиты прав человека, пригласила журналистов омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, подать заявку можно до 1 ноября, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Приглашаю к участию в конкурсе журналистов, которые освещают события на правозащитную тему. Вы не только поднимаете вопросы, важные для наших жителей, но и помогаете их решать, вносите свой вклад в защиту прав человека», — сказала Ирина Фаевская.
Конкурс проводится в трёх номинациях: «Профессия — правозащитник», «Правовое просвещение» и «Лучший правовой блог». На конкурс принимаются работы, вышедшие в эфир или опубликованные с 1 ноября прошлого года по 31 октября текущего года.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе размещена на официальном сайте омбудсмена Московской области, там же можно скачать форму заявки.

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