Омбудсмен Подмосковья Фаевская будет сотрудничать с Коломенским институтом

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская и директор Коломенского филиала Московского политехнического университета Наталия Мурзак подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Мы договорились взаимодействовать в обеспечении и защите прав граждан, а также в образовательной, просветительской и консультационной деятельности. В рамках соглашения предусмотрен обмен информацией, проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов, и экспертных совещаний», – рассказала Фаевская.На базе филиала с 2010 года действует Юридическая клиника, которая бесплатно помогает гражданам в защите их гражданских, жилищных, семейных, земельных прав, а также прав в сфере социального обеспечения.
Соглашение также устанавливает оказание взаимной консультативной помощи в рамках деятельности Юридической клиники, проведение совместных приемов граждан.
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