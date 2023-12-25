Омбудсмен Володарский заявил о появлении нового «профессионального образования»

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Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил о стирании грани между высшим и средним специальным образованием и появлении нового, так называемого профессионального образования.
Таковы, по мнению специалиста, сейчас тенденции в образовании.
Он добавил, что сегодня профессиональное образование есть не привилегия, а необходимость. Омбудсмен высказал мнение, что государство должно давать возможность получать профессиональные навыки и знания детям.
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«Сегодня стирается грань между высшим и средним специальным образованием. Появляется понятие «профессиональное образование». Человек, имеющий корочку колледжа, пройдя несколько модулей, может расширить свои знания. Переходя на рельсы экономики знаний, человек находится в состоянии постоянного усовершенствования своих знаний относительно выбранной профессии», — прокомментировал в эфире Общественной Службы Новостей Володарский.
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Мелисса Тимофеева