Подмосковный филиал РАНХиГС представил шесть из 10 проектов-победителей студенческого акселератора

Фото: пресс-служба РАНХиГС
Шесть команд Московского областного филиала РАНХиГС стали победителями Акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов. Всего были названы 10 победителей акселератора, сообщили в пресс-службе РАНХиГС.
Занятия программы прошли на площадке филиала. Всего в проекте приняли более 550 студентов, которые представили 148 проектов, проведено 30 мероприятий. Среди участников были студенты Северо-Западного института управления, Дальневосточного института управления, Института государственной службы и управления, Института бизнеса и делового администрирования, Уральского института управления.
Студенты филиала завоевали самое большое количество наград. Сразу шесть команд показали лучшие результаты в своих номинациях.
Так, в номинации «Высокий уровень социальной значимости проекта» с проектом «Разработка искусственной поджелудочной железы» победила команда в составе Ольги Лесик, Павла Вихляева и Лизы Кульниченко.
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«Приятно отметить, что мы, не технический вуз, уже не первый год доказываем право побеждать среди множества вузов и представлять лучшие результаты – проекты в области технологических направлений. Это характеризует академию как вуз, который даёт знания управленцам, умеющим работать в современном высокотехнологичном мире», – сказал директор Московского областного филиала РАНХиГС Арташес Арсенян.
Так, в номинации «Высокий уровень социальной значимости проекта» с проектом «Разработка искусственной поджелудочной железы» победила команда в составе Ольги Лесик, Павла Вихляева и Лизы Кульниченко.
«По данным Минздрава, в нашей стране за 20 лет число пациентов с сахарным диабетом выросло на 3 млн. Мой брат тоже болен диабетом, и я знаю, как сложно постоянно контролировать уровня сахара в крови, что такое постоянные инъекции инсулина. Мы создали социально значимый проект изготовления искусственной поджелудочной железы для больных диабетом первого типа. Он нужен огромному количеству людей», – поделилась автор идеи Кульниченко.По итогам акселератора 60 лучших стартап-проектов получат менторскую и партнёрскую поддержку при масштабировании и реализации.
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Лора Луганская