«Призналась, что боится умереть»: муж певицы Ринчиновой, скончавшейся во время родов, не верит, что её смерть была случайной

Фото: социальные сети Марии Ринчиновой-Балдановой
Во Владикавказе 4 ноября ушла из жизни 36-летняя оперная певица Мария Ринчинова. Она была солисткой оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии и находилась на седьмом месяце беременности. По информации мужа Марии, у неё возникли осложнения, из-за которых ей потребовалось операция, после которой Мария так и не очнулась. Детали этой трагической истории расскажет «Радио 1».
Обстоятельства смерти Марии Ринчиновой
Муж певицы Найдан Ринчинов сообщил, что его жена попала в больницу 29 октября с жалобами на головную боль и плохое самочувствие. В этот момент она была на седьмом месяце беременности.
2 ноября Мария позвонила супругу и сказала, что у неё отошли воды. Врачи оказали ей необходимую помощь, и женщину перевели в палату интенсивной терапии. Через сутки специалисты определили количество оставшихся околоплодных вод. Медики утверждали, что состояние ребёнка можно стабилизировать и рекомендовали продлить беременность.
Но на следующий день муж Марии узнал страшную новость.
«Около пяти утра она сказала мне, что плод никак не реагирует и она не чувствует его. Ей сделали УЗИ, чтобы послушать сердцебиение ребенка, в ходе которого выяснилось, что мы потеряли плод, сердцебиение не было обнаружено. Ей поставили укол, чтобы стимулировать роды, но здесь тоже запутанная какая-то история», — поделился подробностями с VOICE Ринчинов.Мужчина также рассказал, что Марии диагностировали эмболию — заболевание, которые вызывает нарушение кровоснабжения.
Ринчиновой назначили операцию по удалению плода. Перед этим она разговаривала со своим возлюбленным. Муж певицы рассказал, что его жена говорила так, словно знала, что умрёт.
«Она сказала, что успокоилась и приняла, что ребенка мы потеряли. Она сказала, что ее готовят к операции и успокоила меня. Но самое страшное — она призналась мне, что боится умереть. У нее была какая-то тревога», — сказал он.К сожалению, предчувствие Марию не подвело. После операции она так и не пришла в себя, и в 11:55 врачи констатировали её смерть.
«Эмболия — это когда околоплодные воды попадают в кровеносные сосуды, блокируя кровоснабжение, как тромб. И из-за этого смерть у нее была мгновенная, она ничего не почувствовала», — отметил вдовец.
Фото: социальные сети Марии Ринчиновой-Балдановой
Халатность врачей
По словам мужа покойной артистки, никаких предпосылок для трагедии не было. Мария успешно вынашивала две предыдущие беременности без каких-либо осложнений. Найдан утверждает, что проблемы со здоровьем у Марии были, но не настолько серьёзные. Певица чувствовала себя хорошо, однако во время беременности анализы показали повышение уровня сахара и давления. Муж певицы не может поверить, что это могло стать причиной её смерти.
Ринчинов заявил о намерении писать заявление в прокуратору, Министерство внутренних дел и Росздравнадзор, чтобы органы начали служебную проверку по этому делу. По его словам, то, что ему рассказывала Мария, сильно отличается от показаний врачей. Мужчине кажется, что причиной трагедии стало не что иное, как халатность медицинского персонала.
«Мне почему-то кажется, что сам процесс оказания помощи был долгим. Я с Машей постоянно находился на связи, она информировала меня обо всем. А после трагедии врачи говорили другое. Сегодня Маша находится в морге, там произвели вскрытие. После получения заключения я буду делать независимую экспертизу. Я не могу сейчас сказать наверняка, врачебная это ошибка или нет. Есть некоторые подозрения, поэтому я и буду писать заявления», — сообщил Ринчинов.
Похороны Марии Ринчиновой
Даты прощания с Марией пока не названы. Известны, что похороны состоятся на родине певицы в Бурятии. Родные Марии организовали сбор средств для транспортировки тела из Владикавказа.
«Сейчас я буду заниматься перевозкой тела Марии на родину. Мне надо будет организовать перевозку сначала до Минеральных Вод, затем до Новосибирска или Москвы, а потом уже до Улан-Удэ», — рассказал муж артистки.
Найдан и Мария прожили вместе четыре года. В браке у них родилась общая дочь, которой сейчас три года. Также у Марии есть старшая дочь от предыдущих отношений, которая учится на ветеринара в институте.
Фото: социальные сети Марии Ринчиновой-Балдановой
Мария Ринчинова
Найдан описал Марию как хорошего, яркого человека с отменным чувством юмора.
«Сегодня я говорил с театральной труппой, они сказали, что она влюбила в себя всех, весь коллектив. Она учила партии в кратчайшие сроки, у нее была обширная концертная программа. Все свои наряды, макияж и прически продумывала до самых мельчайших деталей сама», — рассказал муж Марии.Артистке нравилось участвовать в детских театральных представлениях. Она мастерски перевоплощалась в других персонажей.
«Ей всегда доставались яркие роли: злючки-колючки или принцессы, и ей это очень нравилось. В постановках она оттачивала свое актерское мастерство. Во Владикавказе Маша прожила последний год, где проработала в новом театре. Она сразу влилась в коллектив», — рассказал Найдан.
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