Годовалая девочка умерла из-за сыра, которым её накормила мама

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В Москве в поселении Десёновское произошла трагедия, в результате которой погибла годовалая девочка, сообщает телеграмм-канал SHOT.
Инцидент произошёл накануне днём, когда мама готовила обед на кухне, а её дочка находилась рядом.
Женщина предложила малышке кусочек сыра, но девочка подавилась и начала задыхаться. В панике мать попыталась спасти ребёнка и извлечь сыр, но не смогла.
В итоге испуганная женщина вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики только констатировали смерть ребёнка.
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Женщина предложила малышке кусочек сыра, но девочка подавилась и начала задыхаться. В панике мать попыталась спасти ребёнка и извлечь сыр, но не смогла.
В итоге испуганная женщина вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики только констатировали смерть ребёнка.
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Дайана Хусинова