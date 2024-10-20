Не дожил до юбилея один день: умер актёр из «Женитьбы Бальзаминова»

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Заслуженный артист России, советский актёр театра и кино, балетмейстер Анатолий Гридин скончался, не дожив один день до юбилея. Об этом сообщается на сайте Мариинского театра.
Уточнется, что Гридина не стало минувшей ночью. Сегодня, 20 октября, ему бы исполнилось 95 лет.
Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования родным и близким, друзьям и ученикам Анатолия Гридина.
Актёр был зачислен в труппу Мариинского театра в 1952 году. До этого он служил в Новосибирском театре оперы и балета.
В 1982 году Гридин сыграл в легендарном телебалете «Анюта», а в 1989 году получил роль генерала в комедии по мотивам произведения А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова».
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Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования родным и близким, друзьям и ученикам Анатолия Гридина.
Актёр был зачислен в труппу Мариинского театра в 1952 году. До этого он служил в Новосибирском театре оперы и балета.
В 1982 году Гридин сыграл в легендарном телебалете «Анюта», а в 1989 году получил роль генерала в комедии по мотивам произведения А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова».
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Анастасия Чинкова