Международный женский день 8 марта 2025: история, значение и как празднуют в России

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8 марта, день весны и женственности, Международный женский день, праздник мимозы, день женской солидарности — все эти названия олицетворяют благодарность мира женщинам и прекрасной половине человечества. Об истории и традициях самого прекрасного праздника весны читайте в материале «Радио 1».
Почему 8 марта — это международный женский деньФото: iStock/Cannasue
8 марта отмечается как Международный женский день в честь борьбы женщин за равные права и возможности. История этого дня уходит корнями в начало 20 века, когда женщины начали активно выступать за свои права, включая право голоса, право на труд и равную оплату.
Впервые женщины открыто выступили за свои права 8 марта 1857 года. В тот день в Нью-Йорке состоялась акция протеста под названием «Марш пустых кастрюль». Несколько сотен работниц швейных и обувных производств прошли по улицам Манхэттена, выражая своё недовольство условиями труда. Они требовали сократить рабочий день с 16 до 10 часов, уравнять заработную плату с мужчинами и предоставить им право голоса. Тогда женщины не были услышаны, но проблема была обозначена.
Спустя 51 год в 1908 году все по тому же поводу начались протесты в Нью-Йорке. Проблема неравноправия мужчин и женщин была острой во многих развивающихся странах. Во второй половине 19 века забастовки вспыхивали в разных странах Европы. Женщины боролись за возможность получить образование, за создание женских учебных заведений и за свои гражданские права. Протесты женщин сильно повлияли на настроение общества, и сильные мира сего начали заниматься решением давно существующих проблем.
Как появился праздник
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В 1910 году женские движения заговорили устами Клары Цеткин. В Копенгагене состоялась международная конференция работниц, в которой приняли участие около сотни представительниц из 17 государств. Именно на этом мероприятии Клара Цеткин выступила с инициативой учредить Международный женский день как символ борьбы за равноправие женщин.
В России волнения по вопросам эмансипации женщин совпали с революционным движением 1917 года. 8 марта в Петрограде прошла масштабная демонстрация, которая стала лишь небольшой частью волнений, происходящих в стране. Всем известно, что революционное движение того года закончилось отречением царя, а временное правительство учло требования слабого пола и дало женщинам значительные права.
После гражданской войны в 1921 году решением 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта. Значительно позже, Указом Президиума Верховного совета СССР от 8 мая 1965 года Международный женский день будет объявлен нерабочим.
Стоит отметить, что мировое сообщество только к концу 1979 году примет Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а придерживаться данного документа будут 189 государств мира.
Традиции на 8 марта
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В государствах, которые раньше входили в состав Советского Союза, 8 Марта по-прежнему остаётся одним из самых любимых праздников. Изначально он был днём, когда женщины боролись за свои права, но со временем стал днём, когда их заслуги, доброту и заботу отмечают и ценят. В этот день принято поздравлять матерей, бабушек, жён и коллег, подчёркивая их важность в жизни каждого человека.
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Как празднуют 8 марта
В Италии праздник называется "Festa della Donna". В этот день мужчины дарят женщинам мимозу — жёлтые цветы, символизирующие весну и женскую силу. Также проводятся различные мероприятия и акции, посвящённые правам женщин.
В Китае 8 марта — это неофициальный праздник, но многие женщины получают выходной или сокращённый рабочий день. Мужчины дарят женщинам цветы и подарки, а также организуют праздничные мероприятия.
В Бразилии этот день отмечается как день борьбы за права женщин. Проводятся митинги и акции, направленные на привлечение внимания к проблемам насилия и дискриминации по отношению к женщинам.
В Индии Международный женский день отмечается различными мероприятиями, направленными на повышение осведомлённости о правах женщин. Проводятся семинары, выставки и культурные программы.
В Соединённых Штатах Америки, Австралии и Великобритании не существует однодневного торжества, известного как Международный женский день. Однако в этих странах есть месяцы, посвящённые женской истории. Каждый год специальные организации выбирают определённую тему или направление и организуют различные мероприятия, которые отражают вклад женщин в этой области.
В каких странах празднуют Международный женский день
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В государствах, ранее входивших в состав Советского Союза, Международный женский день отмечают как праздник. В этих странах 8 марта — официальный выходной, за исключением Латвии, Литвы и Эстонии.
Наравне с российскими женщинами дамы из Анголы, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Камбоджи, Китая, Конго, Лаоса, Македонии, Монголии, Непала, Северной Кореи имеют полноценный выходной день в этот праздник.
В 1959 году социалистическая Куба объявила 8 марта Днём признания заслуг кубинок в борьбе за независимость страны. С тех пор в этот день проходят яркие мероприятия: карнавалы, фестивали, выставки и конференции, на которых говорят о достижениях женщин.
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