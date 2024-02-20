Опрос: 75% женщин участвуют в подготовке к поздравлениям коллег к 23 Февраля

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Опрос «Зарплаты.ру» показал, что в подготовке праздника для коллег-мужчин участвуют 75% сотрудниц.
Отмечается, из них 82% принимает участие в подготовке добровольно, лишь 18% делают это из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ.
Вместе с тем, большинство респонденток заявили, что корпоратив по случаю праздника всё-таки не нужен. Так отметили 73%, в то время как 27% выступили за корпоративное празднование.
В исследовании поучаствовали более 2,1 тыс. сотрудниц.
Ранее опрос СДЭК показал, что ко Дню всех влюбленных россияне потратили до 3 тыс. рублей.
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Вместе с тем, большинство респонденток заявили, что корпоратив по случаю праздника всё-таки не нужен. Так отметили 73%, в то время как 27% выступили за корпоративное празднование.
«В тех коллективах, где подарки покупают женщины, собирают в основном по 200-300 рублей (38%), 400-500 рублей (25%) и больше 500 рублей (24%), значительно меньше сотрудников сбрасываются по 100-200 рублей (9%) и сдают произвольную сумму (4%)», — приводит RT результаты исследования.
В исследовании поучаствовали более 2,1 тыс. сотрудниц.
Ранее опрос СДЭК показал, что ко Дню всех влюбленных россияне потратили до 3 тыс. рублей.
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Мелисса Тимофеева