Турэксперт Гажиенко назвал лучший бюджетный вариант отдыха с детьми

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Travel-эксперт Тариел Гажиенко заявил, что наиболее бюджетно и хорошо отдохнуть с детьми можно в Турции.
«В этой стране можно выбрать предложения на достаточно разный бюджет. Чем лучше отель, тем шире список предоставляемых услуг. Но в гостинице средней ценовой категории в Турции всегда есть питание «всё включено», что очень удобно для семей с детьми, и есть анимационная программа», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Гажиенко.
Кроме этого, хорошими направлениями для отдыха с детьми эксперт назвал Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, а также российскую Анапу.
А до этого специалист по подбору подарков Ангелина Власова рекомендовала при выборе подарка к 23 Февраля ориентироваться на возраст, степень родства, интересы, а также ментальные и культурные особенности поздравляемого.
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