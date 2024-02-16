Опрос: Россияне потратили ко Дню всех влюбленных до 3 тыс рублей

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Как передаёт Газета.ру, большинство опрошенных (64%) отметили, что затраты на покупку и доставку подарков к празднику в этом году увеличились.
Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что большинство российских женщин считают завидными женихами работников из IT-сферы и нефтегазовой отрасли.
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