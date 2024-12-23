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Опрос: Более трети россиян попросили бы у Деда Мороза победу в спецоперации

Фото: istockphoto/gregory_lee

Фото: istockphoto/gregory_lee

Более трети россиян, если бы писали письмо Деду Морозу, попросил бы у него победу России в специальной военной операции (СВО). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого в канун Нового года специалистам Всероссийского центра изучения общественного мнения.


Согласно результатам исследования, более половины граждан страны, следуя народной традиции, загадывают желания под бой курантов, отбивающих 12 ударов. Скорейшего завершения спецоперации и победы в ней России желают 37% респондентов. Это пожелание, высказанное большинством опрошенных, независимо от пола и возраста, заметно обходит все остальные.

На втором месте — пожелания здоровья для себя и близких. С такой просьбой обратились бы 12% россиян. Ещё 7% опрошенных попросили бы у новогоднего волшебника «за всю страну» — процветания, экономической стабильности снижения ключевой ставки.

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